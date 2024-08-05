Самарчанка Диана Шнайдер взяла «серебро» в Париже

Уроженка города Жигулевск Самарской области Диана Шнайдер вместе с Миррой Андреевой 4 августа сразились в финале парного женского разряда по теннису на Олимпийских играх в Париже. Российские теннисистки состязались с парой из Италии и взяли «серебро». Для 20-летней Дианы Шнайдер и 17-летней Мирры Андреева это была первая Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Олимпийских играх в Париже.

Напомним, что Диана — очень яркая и перспективная звезда российского тенниса. Она родилась в Жигулевске, большим теннисом начала заниматься с 4 лет — сначала в Тольятти, потом в Москве. С 2022 года тренировалась в США. На новую звезду тенниса обратили внимание в 2018 году, когда она выиграла юниорский турнир Christmas Cup. За 6 лет она сделала очень многое и построила отличную карьеру в теннисе, которой могут позавидовать многие спортсмены.