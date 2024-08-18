Ласицкене выступила против кандидата на пост главы МОК

Спортсменка заявила, что он неумело руководит World Athletics, а значит не может возглавить более крупную организацию. «Ты должен заботиться о легкоатлетах во всем мире, а не игнорировать и выставлять виновными во всем спортсменов только из определенных стран», — посчитала она.