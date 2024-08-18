Ласицкене выступила против кандидата на пост главы МОК

Спортсменка заявила, что он неумело руководит World Athletics, а значит не может возглавить более крупную организацию. «Ты должен заботиться о легкоатлетах во всем мире, а не игнорировать и выставлять виновными во всем спортсменов только из определенных стран», — посчитала она.
10 августа немец Томас Бах объявил о скором уходе с поста главы МОК. 70-летний функционер решил не продлевать полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией. Выборы нового президента пройдут в марте 2025 года.
В 2015 году членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics было приостановлено из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Отечественные спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. В марте 2023-го членство было восстановлено, при этом отстранение российских легкоатлетов от соревнований под эгидой организации было продлено.