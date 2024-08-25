Шубенков раскритиковал отказ российских телеканалов от трансляции Олимпиады-2024

По мнению спортсмена, это ужасно. «Есть некоторые неприятные моменты. Но с этим нельзя не считаться, это супертоповое мировое событие. Уверен, что многие зрители хотели бы увидеть, люди, которые просто любят спорт», — заявил россиянин.