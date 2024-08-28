Паралимпийские игры с участием российских атлетов стартуют в Париже

Шефом миссии спортсменов-паралимпийцев и вспомогательного персонала стал чемпион Паралимпийских игр по футболу Иван Потехин, главным врачом команды — руководитель комиссии Паралимпийского комитета России (ПКР) по медицине, антидопингу и классификации спортсменов Гузель Идрисова.
Церемония открытия пройдет на площади Согласия и Елисейских Полях, она стартует в 20:00 по местному времени (21:00 мск). Как анонсировали организаторы, они попытаются вложить в нее новый смысл, используя концепцию монументальности и общедоступности. Однако россиянам — 88 спортсменам и 2 спортсменам-ведущим — будет запрещено в ней участвовать, как и в церемонии закрытия. Возможностью присутствовать на ней в качестве зрителей команда не воспользовалась.
«На церемонии открытия Игр нас не будет, хотя мы и имеем возможность там присутствовать в качестве зрителей. У некоторых ребят уже на следующий день старты, а церемония обычно поздно заканчивается. Не все наши атлеты и раньше посещали это мероприятие. А что касается церемонии закрытия, то этот вопрос будем обсуждать ближе к концу Игр по ситуации. Пока в приоритете другие вещи», — сказал ТАСС президент ПКР Павел Рожков.
Не попадет туда и ряд российских журналистов, в их числе корреспонденты ТАСС — оргкомитет Игр отказал в аккредитации четырем представителям агентства, не объяснив причин подобного решения и сославшись на вердикт властей Франции.
Борьба продолжается
Первые три члена штаба делегации российских паралимпийцев прибыли в Париж 20 августа, в настоящее время все спортсмены уже на месте. Однако борьба за участие в Играх продолжается — два спортсмена из заявочного списка на Игры до сих пор не допущены.
«Еще двум спортсменам [нужно] их [визы] получить, — рассказал Рожков. — Спортсмены, которые еще пока не получили допуск, продолжают тренироваться. Ждем решения».
На данный момент в составе команды более 40 чемпионов и призеров Паралимпийских игр и более 50 заслуженных мастеров спорта. Отечественные паралимпийцы примут участие в пяти видах спорта — легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, тхэквондо и триатлоне.
Медальных планов перед командой не стоит. «Последние Паралимпийские игры у спортсменов не было медального плана, — пояснил Рожков. — Считали, что это некорректно, это неправильно. Они себя не считают людьми с ограниченными возможностями, но тем не менее никто и никогда — ни руководство страны, ни Минспорт, ни мы — паралимпийские медали не считали. Как говорит наш почетный президент ПКР [Владимир Лукин], мы медали не считаем, мы медали завоевываем».
История вопроса
На предыдущих летних Играх в Токио россияне заняли четвертое место в неофициальном командном зачете, ими было завоевано 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Российские паралимпийцы выступали на Играх с 1988 года в Сеуле, с 2000 года команда поступательно улучшала результаты и к Паралимпиаде в Лондоне добилась третьего общекомандного места — 36 золотых наград, всего — 102. На зимних Играх в Турине и Сочи паралимпийцы из России уверенно победили.
7 августа 2016 года Международный паралимпийский комитет (МПК) по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена принял беспрецедентное решение — одна из сильнейших паралимпийских сборных мира в полном составе была не допущена к участию в Играх в Рио-де-Жанейро. На тот момент МПК руководил британец Филип Крэйвен, член правления Всемирного антидопингового агентства. В 2017 году МПК возглавил бразилец шотландского происхождения Эндрю Парсонс. В зимних Играх в Пхёнчхане в 2018 году выступили всего 30 российских спортсменов и 6 спортсменов-ведущих, они смогли завоевать 24 медали и занять второе место в общекомандном зачете.
В 2021 году в Играх в Токио российская сборная участие приняла, став четвертой в общем зачете. Приехала команда и на Игры в Пекин, однако соревноваться там ей было не суждено — она в полном составе покинула Паралимпиаду 6 марта 2022 года без права оспорить решение о недопуске на соревнования в Спортивном арбитражном суде. Причем разница между допуском и недопуском команды составила всего один день — 2 марта она была официально допущена, 3 марта россиян попросили удалиться с Игр.
К Играм в Париже команда готовилась в значительно усеченном составе. 29 сентября 2023 года генеральная ассамблея МПК частично приостановила членство ПКР, при этом российских спортсменов допустили до участия в международных соревнованиях, в том числе в Паралимпийских играх в Париже, в нейтральном статусе. МПК при этом сохранил за ПКР право заниматься подготовкой к международным соревнованиям.