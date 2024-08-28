Двум нашим паралимпийцам отказали в выдаче виз. Все из-за Крыма?

Свою версию такого решения высказала депутат Госдумы Светлана Журова: «Власти Франции могут предъявить свои претензии. Смена гражданства — одна из причин, по которой спортсмена могут не пустить. Тем более с украинского на российское. Они могут сказать, что для них это небезопасно. Или не знают, как будет вести себя паралимпийская сборная Украины. Украинцам же не все равно. Они всячески пытаются не допустить российских спортсменов. Наверняка они подговорили властей. Об этом же кто-то должен был доложить».