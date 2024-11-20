В РУСАДА предложили коллегам из США разобраться со своими проблемами, а не обвинять Россию

«Тестирование РУСАДА (и планирование, и непосредственно отбор проб) с точки зрения соблюдения международных регламентов осуществляется на самом высоком уровне, — рассказала Логинова. — Поэтому к нам и обращаются агентства других стран и международные федерации, чтобы мы осуществили допинг-контроль для них на территории России. Мы — образец для антидопинговых организаций, и это не только мое мнение, это подтверждается в отчетах и заявлениях зарубежных коллег. Именно это, видимо, и задело автора “обвинения”.