Американцы отказываются финансировать ВАДА. У США теперь отберут Олимпиаду-2028?

Понятное дело, что даже полная блокировка американских выплат не приведет к полному банкротству агентства, общий бюджет которого на 2024 год составляет около 50 миллионов долларов. Но проблема в том, что все эти деньги расписаны заранее и любые задержки для всемирных борцов с допингом крайне неприятны. Особенно с учетом, что ВАДА никак не может дождаться от России выплат в 1,267 миллиона долларов за 2023 год — якобы этот транш завис в банках из-за санкций в отношении нашей страны.