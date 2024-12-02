Дегтярев будет избираться на пост главы ОКР на безальтернативной основе

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев будет избираться на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) на безальтернативной основе. Об этом ТАСС сообщил источник.
Ранее кандидатуру Дегтярева поддержали 22 спортивные федерации, в общей сложности 33 члена ОКР. Согласно уставу ОКР, подача заявок на пост главы организации завершается за 15 дней до выборов, они пройдут 13 декабря.
«На сегодняшний день Михаил Дегтярев — единственный кандидат на пост президента ОКР», — сообщил источник.
Выборы главы ОКР являются исключительной компетенцией Олимпийского собрания. Президент ОКР избирается тайным голосованием сроком на четыре года с возможностью переизбрания. Если на должность главы организации выдвинут один кандидат, собрание может принять решение о проведении открытого голосования. Избранным считается кандидат, набравший более половины голосов.