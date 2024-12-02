Дегтярев будет избираться на пост главы ОКР на безальтернативной основе

Выборы главы ОКР являются исключительной компетенцией Олимпийского собрания. Президент ОКР избирается тайным голосованием сроком на четыре года с возможностью переизбрания. Если на должность главы организации выдвинут один кандидат, собрание может принять решение о проведении открытого голосования. Избранным считается кандидат, набравший более половины голосов.