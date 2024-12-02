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Дегтярев будет избираться на пост главы ОКР на безальтернативной основе

Об этом ТАСС сообщил источник.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев будет избираться на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) на безальтернативной основе. Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее кандидатуру Дегтярева поддержали 22 спортивные федерации, в общей сложности 33 члена ОКР. Согласно уставу ОКР, подача заявок на пост главы организации завершается за 15 дней до выборов, они пройдут 13 декабря.

«На сегодняшний день Михаил Дегтярев — единственный кандидат на пост президента ОКР», — сообщил источник.

Выборы главы ОКР являются исключительной компетенцией Олимпийского собрания. Президент ОКР избирается тайным голосованием сроком на четыре года с возможностью переизбрания. Если на должность главы организации выдвинут один кандидат, собрание может принять решение о проведении открытого голосования. Избранным считается кандидат, набравший более половины голосов.