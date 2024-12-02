Путин постановил отложить проведение Всемирных игр дружбы

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил до особого решения президента отложить проведение Всемирных игр дружбы, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«В целях защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности постановляю впредь до особого решения президента Российской Федерации отложить проведение международных соревнований “Всемирные игры дружбы”», — говорится в документе.
Тем же указом Путин постановил направлять отчисления от азартных игр, находящиеся у организатора Всемирных игр дружбы, на создание фонда по поддержке развития спорта. Туда же пойдут и предназначенные для организатора Игр дружбы целевые отчисления от азартных игр, которыми распоряжается компания «Единый регулятор азартных игр».
Всемирные игры дружбы должны были состояться с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Предполагалось провести соревнования по 33 летним видам спорта. При этом Международный олимпийский комитет призывал спортсменов отказаться от выступления на Играх, а глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька пригрозил, что возможное участие в них повлечет последствия для подписантов кодекса WADA. Позже президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов сообщил, что Игры дружбы перенесут на 2025 год.