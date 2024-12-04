МОК продолжит вести политику допуска россиян в нейтральном статусе

«Федерации являются независимыми организациями и сами занимаются управлением, мы занимаемся проведением Олимпийских игр. Вы видели политику, которая привела к тому, что на Олимпиаде в Париже выступали нейтральные спортсмены из России и Белоруссии. Мы продолжим вести эту нашу политику», — сказал Адамс в ответ на вопрос, какую позицию занимает МОК в отношении федераций, которые не допускают россиян до соревнований в нейтральном статусе.