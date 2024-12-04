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МОК продолжит вести политику допуска россиян в нейтральном статусе

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) продолжит вести текущую политику допуска к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе в отношении российских и белорусских спортсменов, заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

Источник: Спорт РИА Новости

Об этом Адамс сообщил на пресс-конференции по итогам первого дня заседания исполкома МОК, который проходит в Лозанне с 3 по 5 декабря.

«Федерации являются независимыми организациями и сами занимаются управлением, мы занимаемся проведением Олимпийских игр. Вы видели политику, которая привела к тому, что на Олимпиаде в Париже выступали нейтральные спортсмены из России и Белоруссии. Мы продолжим вести эту нашу политику», — сказал Адамс в ответ на вопрос, какую позицию занимает МОК в отношении федераций, которые не допускают россиян до соревнований в нейтральном статусе.

С начала СВО российские атлеты отстранены от международных соревнований во многих видах спорта. Согласно рекомендациям МОК, на территории России не могут проводиться международные турниры, в Олимпийских играх в Париже российским спортсменам было разрешено участвовать только в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.