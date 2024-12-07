Олимпийский саммит поддержал кандидатуру Баньки на выборах президента WADA

ЖЕНЕВА, 7 декабря. /ТАСС/. Олимпийский саммит поддержал кандидатуру поляка Витольда Баньки, который ранее заявил о намерении переизбираться президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом говорится в заявлении Олимпийского саммита, опубликованного пресс-службой Международного олимпийского комитета (МОК).
Выборы главы WADA пройдут 29 мая 2025 года. Кандидаты на пост главы агентства должны направить свои заявки не позднее 31 января 2025 года. 5 декабря Банька подтвердил, что намерен избираться на новый срок.
«Участники саммита поддержали кандидатуры Витольда Баньки и Ян Ян на посты президента и вице-президента WADA соответственно, подчеркнув их важные достижения за последние шесть лет, включая реализацию реформ управления и приверженность выполнению рекомендаций доклада [Эрика] Коттье», — говорится в сообщении.
Баньке 40 лет, он возглавляет WADA с 2020 года. В период спортивной карьеры он стал бронзовым призером чемпионата мира по легкой атлетике в эстафете 4×400 м.