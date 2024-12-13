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Михаила Дегтярева избрали президентом Олимпийского комитета России

Министр спорта России, который был единственным кандидатом на выборах, собирается совмещать две должности.

Источник: РИА "Новости"

Министр спорта Михаил Дегтярев избран президентом Олимпийского комитета России (ОКР).

Выборы состоялись 13 декабря на ежегодном Олимпийском собрании в Москве.

Дегтярев был единственным кандидатом на выборах президента ОКР и собирается в будущем совмещать две должности.

В ОКР Дегтярев сменил Станислава Позднякова, который возглавлял организацию с мая 2018 года. В декабре 2022-го он был переизбран на новый четырехлетний срок, но в ноябре этого года досрочно свой пост покинул.

Изначально кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР на заседании совета по физической культуре и спорту в октябре предложил глава Федерации тенниса Шамиль Тарпищев. Президент России Владимир Путин тогда назвал эту идею оправданной.

Дегтярев возглавляет Министерство спорта России с мая.