Михаила Дегтярева избрали президентом Олимпийского комитета России

Министр спорта Михаил Дегтярев избран президентом Олимпийского комитета России (ОКР).
Выборы состоялись 13 декабря на ежегодном Олимпийском собрании в Москве.
Дегтярев был единственным кандидатом на выборах президента ОКР и собирается в будущем совмещать две должности.
В ОКР Дегтярев сменил Станислава Позднякова, который возглавлял организацию с мая 2018 года. В декабре 2022-го он был переизбран на новый четырехлетний срок, но в ноябре этого года досрочно свой пост покинул.
Изначально кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР на заседании совета по физической культуре и спорту в октябре предложил глава Федерации тенниса Шамиль Тарпищев. Президент России Владимир Путин тогда назвал эту идею оправданной.
Дегтярев возглавляет Министерство спорта России с мая.