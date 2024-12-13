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Дегтярев: Автономность ОКР будет сохранена, объединения с Минспорта не будет

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сообщил, что Олимпийский комитет России (ОКР) не будет объединяться с Министерством спорта.

Источник: РИА "Новости"

Такое заявление Министр спорта сделал сегодня, 13 декабря, на ежегодном олимпийском собрании в Москве.

«Пора прекратить агрессивную риторику в адрес международных организаций. Нужна любая возможность завоевать любые медали. Автономность ОКР будет сохранена, никакого объединения Минспорта и ОКР не будет», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

Политик объяснил, что ОКР и Минспорта будут согласованно действовать для возвращения России на международные соревнования. Он отметил, что, выступая в нейтральном статусе, российские спортсмены не отказываются от гражданства, поскольку всем и так известно, за какую страну они выступают.

Министр спорта добавил, что многие ждут возвращения России в международное сообщество, и именно поэтому Игры БРИКС, Игры ШОС и другие российские соревнования проводятся не в качестве замена, а вместе с международными состязаниями и в соответствии с международным календарем.