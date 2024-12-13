Дегтярев: Автономность ОКР будет сохранена, объединения с Минспорта не будет

Политик объяснил, что ОКР и Минспорта будут согласованно действовать для возвращения России на международные соревнования. Он отметил, что, выступая в нейтральном статусе, российские спортсмены не отказываются от гражданства, поскольку всем и так известно, за какую страну они выступают.