Каким был 2024-й для белорусских спортсменов и чего ждать болельщикам в новом году

По словам замминистра, 2024 год был неоднозначным, что прежде всего связано с санкциями со стороны международных федераций и МОК. Тем не менее на летней Олимпиаде в Париже белорусы стали обладателями четырех медалей: Иван Литвинович завоевал вторую в карьере золотую олимпийскую медаль по прыжкам на батуте, еще одна батутистка Виолетта Бордиловская стала обладателем серебра, Евгений Золотой взял серебро в академической гребле, а тяжелоатлет Евгений Тихонцов стал бронзовым призером. Всего белорусами были завоеваны 32 лицензии на Олимпийские игры — 2024, но из-за несправедливых ограничений в Париж смогли поехать всего 17 спортсменов, которым пришлось выступать в нейтральном статусе. Несмотря на массу проблем, они проявили себя очень хорошо — завоевали четыре медали, десять человек вошли в восьмерку лучших. Александр Барауля отметил, что белорусские спортсмены постепенно возвращаются на международные турниры — сейчас к международным стартам от Беларуси с разными ограничениями допущены 28 федераций по 35 видам спорта. Совсем недавно право поспорить за олимпийские лицензии получили белорусские конькобежцы и фигуристы, которым вскоре предстоит сражаться за путевки на зимние Игры-2026. В 2024 году белорусы успешно выступили на Играх БРИКС в Казани, где заняли второе место в командном зачете, уступив только россиянам. Отметились белорусские пловцы, которые стали призерами чемпионатов мира и неплохо выступили на Олимпиаде. Василина Хондошко завоевала бронзу на ЧМ по синхронному плаванию — первую медаль для Беларуси в этом красивом виде спорта. В сложившейся ситуации белорусам очень помогли российские коллеги, которые оказались в еще более сложном положении, отметил замминистра. За последние годы сотрудничество между атлетами и спортивными структурами Беларуси и России значительно укрепилось. Белорусы вместе с россиянами и представителями других стран принимают участие в открытых соревнованиях в России и Беларуси, юные белорусские спортсмены успешно выступили на играх «Дети Приморья» и «Дети Азии». В 2025 году контакты продолжат развиваться. В июне 2024-го на совместной коллегии спортивных министерств Беларуси и России было принято решение о проведении соревнований по летним и зимним видам спорта среди сильнейших белорусских и российских спортсменов. Одним из первых стартов будут соревнования лучших биатлонистов двух стран, которые пройдут в Раубичах с 13 по 24 февраля. Также в Раубичах в феврале состоятся состязания по фристайлу, «Минск-Арена» примет турнир по конькобежному спорту, а фигуристы будут соревноваться в российской Йошкар-Оле. Кроме того, планируются старты по 15 летним видам спорта — с мая по август. Эти соревнования будут проходить в открытом формате — на них будут приглашены спортсмены из других стран. «Стоит задача сделать большие мультиспортивные соревнования, и сейчас мы находимся на заключительной стадии согласования видов спорта и сроков. Это будет первый опыт проведения комплексных соревнований», — сообщил замминистра. В 2025 году белорусские спортсмены примут участие в чемпионатах мира и Европы, III Играх стран СНГ, которые состоятся в Азербайджане, а также Дефлимпийских играх в Японии. На всех турнирах белорусы намерены показать свои лучшие результаты и сражаться за самые высокие места на пьедестале почета, подчеркнул Александр Барауля.