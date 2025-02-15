Журова увидела политический заказ в деле Валиевой на фоне сделки WADA с Синнером

«Почему я верю в невиновность Камилы? Если бы у нее было четкое понимание того, как к ней попал этот препарат, то она бы сразу сказала — готовое объяснение обычно есть у тех, кто специально принимает допинг, потому что таким образом они подстилают себе соломку. И особенно ужасно на фоне Камилы смотрится то, что Синнера не лишили ни одного результата. Эту уже какие-то тройные стандарты. Камила ассоциируется с Россией, с красотой, и ее на Западе надо было опорочить. Такой была цель».