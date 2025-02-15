Журова увидела политический заказ в деле Валиевой на фоне сделки WADA с Синнером

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Сделка Всемирного антидопингового агентства (WADA) с итальянским теннисистом Янником Синнером убеждает в том, что четырехлетняя дисквалификация российской фигуристки Камилы Валиевой за схожее нарушение является политическим заказом. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
WADA и Синнер заключили соглашение, по итогам которого он отбудет трехмесячную дисквалификацию, хотя изначально агентство намеревалось добиться для итальянца отстранения сроком от года до двух лет в Спортивном арбитражном суде (CAS). Допинг-проба, которая дала положительный результат, была взята у Синнера 10 марта на турнире серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. В ней был обнаружен метаболит клостебола в низких концентрациях.
«У спортсменов достаточно часто обнаруживают микродозы, что указывает на то, что запрещенный препарат попал в организм случайно. Такой позиции придерживается в том числе и WADA, — сказала Журова. — Но отдельная тема — дело Камилы Валиевой. За время, пока шло разбирательство, несколько российских спортсменов за подобные нарушения получили минимальную дисквалификацию. Но дело Валиевой стало исключением — на Западе его решили преподносить политически, пропагандистски. Почему они так делали? Они хотели, чтобы за это ответили взрослые, найти конкретного человека. А тут взрослый парень уже с готовым объяснением того, как к нему попала доза. Думаю, на такой случай у него были заготовки».
«Почему я верю в невиновность Камилы? Если бы у нее было четкое понимание того, как к ней попал этот препарат, то она бы сразу сказала — готовое объяснение обычно есть у тех, кто специально принимает допинг, потому что таким образом они подстилают себе соломку. И особенно ужасно на фоне Камилы смотрится то, что Синнера не лишили ни одного результата. Эту уже какие-то тройные стандарты. Камила ассоциируется с Россией, с красотой, и ее на Западе надо было опорочить. Такой была цель».
Валиева была дисквалифицирована на четыре года с 25 декабря 2021 года. Она лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира. «За неумышленное использование допинга никому не давали четыре года, только Камиле. И если после этого мне кто-то скажет, что это не политический заказ, то я никогда не поверю. Особенно на фоне этого теннисиста. Год — максимум. Какие четыре года? Это все равно что выйти на Красную площадь и публично съесть горсть анаболиков. Четыре года за такое дают», — отметила собеседница агентства.
Синнеру 23 года, он возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов с июня. Итальянец выиграл 19 турниров под эгидой организации. Он является трехкратным победителем турниров Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии (2024, 2025) и Открытого чемпионата США (2024). В 2023 году Синнер стал обладателем Кубка Дэвиса.