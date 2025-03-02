Глава МОК Бах подарил значок в виде сердца российской спортсменке Прохоровой

ЖЕНЕВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подарил российской ски-альпинистке Варваре Прохоровой значок в виде сердца с олимпийскими кольцами. Об этом спортсменка рассказала в своем Telegram-канале.
Спортсменка сейчас находится в Швейцарии, где с 2 по 10 марта пройдет чемпионат мира по ски-альпинизму.
«Сегодня встретила за завтраком мистера Томаса, — написала Прохорова. А вдруг могу обсудить судьбу нашего спорта. И мистер Томас Бах подарил значок-валентинку».
В 2022 году МОК лишил российских спортсменов выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, но через год рекомендовал допускать их к турнирам исключительно в нейтральном статусе. Международная федерация лыжного альпинизма стала первой международной федерацией по зимнему олимпийскому виду спорта, которая допустила россиян и белорусов к своим соревнованиям под нейтральным статусом.
26 февраля стало известно, что в июне Бах не только покинет президентский пост, но и сложит с себя полномочия члена МОК. Выборы нового главы организации пройдут в марте.