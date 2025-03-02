Глава МОК Бах подарил значок в виде сердца российской спортсменке Прохоровой

В 2022 году МОК лишил российских спортсменов выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, но через год рекомендовал допускать их к турнирам исключительно в нейтральном статусе. Международная федерация лыжного альпинизма стала первой международной федерацией по зимнему олимпийскому виду спорта, которая допустила россиян и белорусов к своим соревнованиям под нейтральным статусом.