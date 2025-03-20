МОК изберет преемника Томаса Баха

Баху 71 год, он был избран президентом МОК на восьмилетний срок в 2013 году, в 2021 году его переизбрали на четырехлетний срок. За время президентства Баха в МОК российский спорт несколько раз подвергался санкциям, в последний раз — после начала специальной военной операции на Украине. Российские спортсмены в 2022 году были лишены возможности выступать на международных соревнованиях, в марте 2023 года было рекомендовано допускать их к турнирам исключительно в нейтральном статусе и только при условии, что они не связаны с вооруженными силами и не представляют командные виды спорта.