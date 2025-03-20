МОК изберет преемника Томаса Баха

КОСТА-НАВАРИНО /Греция/, 20 марта. /ТАСС/. Олимпийское движение получит нового лидера — 20 марта в Греции состоятся выборы президента Международного олимпийского комитета (МОК). На роль преемника Томаса Баха претендуют семь человек.
Выборы состоятся во время 144-й сессии МОК. Она проходит на греческом курорте Коста-Наварино с 19 по 21 марта.
На пост претендуют глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш, вице-президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч — младший, член исполкома МОК Фейсал аль-Хусейн, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри.
Начало выборов запланировано на 17:00 мск. Для победы кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов. Голосование может растянуться на несколько раундов, обладатель худшего результата в каждом из них будет сходить с дистанции.
Эксперты к фаворитам относят Самаранча, Ковентри и Коу. Первый — сын бывшего президента МОК Хуана Антонио Самаранча, в организации находится почти 25 лет, сейчас занимает пост вице-президента. Ковентри — двукратная олимпийская чемпионка, министр спорта Зимбабве, в случае избрания она станет первой женщиной во главе МОК. Считается, что ее кандидатуру поддерживает Бах.
Коу — двукратный олимпийский чемпион, глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). У него идеальный послужной список для поста главы МОК — помимо спортивных заслуг и опыта работы во главе крупной организации, за его плечами опыт работы в политике и управление оргкомитетом по подготовке к Играм в Лондоне. Помешать одержать победу ему могут плохие отношения с Бахом, который продолжает пользоваться большим авторитетом внутри МОК. Многих в олимпийском движении также возмутило решение британца платить легкоатлетам призовые за Олимпиаду, а также его комментарии по гендерному скандалу в боксе на Играх в Париже. Эксперты считают, что его избрание наименее выгодно России, поскольку в роли главы World Athletics он не раз заявлял о нежелании допускать российских легкоатлетов даже в нейтральном статусе.
От России проголосует Тарпищев
Другие кандидаты также пока остаются в гонке, однако нельзя исключать варианта, при котором они будут сниматься в пользу одного из фаворитов.
Россию в МОК продолжает представлять один человек — глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Он сможет отдать свой голос на выборах. Именно новому президенту МОК необходимо будет решать вопрос восстановления прав Олимпийского комитета России и полноценного возвращения спортсменов России и Белоруссии на международные соревнования.
Бах передаст пост избранному президенту 24 июня. После он по собственному желанию оставит членство в МОК, но будет наделен пожизненным статусом почетного президента — соответствующее решение было принято на сессии накануне выборов.
Баху 71 год, он был избран президентом МОК на восьмилетний срок в 2013 году, в 2021 году его переизбрали на четырехлетний срок. За время президентства Баха в МОК российский спорт несколько раз подвергался санкциям, в последний раз — после начала специальной военной операции на Украине. Российские спортсмены в 2022 году были лишены возможности выступать на международных соревнованиях, в марте 2023 года было рекомендовано допускать их к турнирам исключительно в нейтральном статусе и только при условии, что они не связаны с вооруженными силами и не представляют командные виды спорта.