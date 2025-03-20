Фетисов рассказал, что кандидат в президенты МОК Ватанабэ хорошо знаком с его тестем

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ хорошо знаком с тестем двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Фетисова главным тренером сборной России по спортивной гимнастике Андреем Родионенко. Об этом Фетисов рассказал ТАСС.
Выборы президента МОК состоятся 20 марта на сессии организации в Афинах. Ватанабэ встречался с российскими спортсменами, тренерами и представителями Федерации гимнастики России 10 марта в Москве.
«Все хорошо знают Хуана Антонио Самаранча — младшего. Если бы от него чего-то зависело в плане допуска нас на соревнования, он бы все разрулил. Но решение же коллегиальное, — сказал Фетисов. — Есть еще Ватанабэ — он старинный друг моего тестя, они дружат несколько десятилетий, поэтому он в гости и приехал к нему. Он понимает смысл олимпизма. Конечно, хорошо иметь сторонников, но обольщаться тоже не надо. Хотя я был бы рад ошибиться».
По словам Фетисова, по отношению к кандидатам в президенты МОК стоит говорить не о лояльности к России, а о соблюдении общеизвестных принципов. «Есть хартия, олимпийские принципы, международные федерации, которые по сути попирают свои основополагающие документы. Ни в одном документе не написано, что за поздравление своего дедушки с Днем победы тебя не допускают до соревнований. Может там [в МОК] есть человек, который эти принципы вернет. Главный инструмент человечества всегда был спорт», — отметил он.