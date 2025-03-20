Фетисов рассказал, что кандидат в президенты МОК Ватанабэ хорошо знаком с его тестем

«Все хорошо знают Хуана Антонио Самаранча — младшего. Если бы от него чего-то зависело в плане допуска нас на соревнования, он бы все разрулил. Но решение же коллегиальное, — сказал Фетисов. — Есть еще Ватанабэ — он старинный друг моего тестя, они дружат несколько десятилетий, поэтому он в гости и приехал к нему. Он понимает смысл олимпизма. Конечно, хорошо иметь сторонников, но обольщаться тоже не надо. Хотя я был бы рад ошибиться».