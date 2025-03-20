«Точно нет шансов». Расклад сил перед выборами президента МОК

Хуан Антонио Самаранч — младший неформально считается главным претендентом на победу. Основная причина — его опыт: за плечами испанца почти четверть века работы в МОК, в том числе на руководящих постах — сейчас он занимает должность вице-президента. У него обширные связи, хорошие отношения с членами МОК, в первую очередь с теми, кто пришел в организацию еще во время правления его отца — с 1980 по 2001 год. Сейчас их около 20%, в том числе глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Важно и то, что он не намерен сворачивать с пути, который 12 лет назад задал Бах.