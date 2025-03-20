«Точно нет шансов». Расклад сил перед выборами президента МОК

КОСТА-НАВАРИНО /Греция/, 20 марта. /ТАСС/. Борьба за голоса на выборах президента Международного олимпийского комитета (МОК) будет вестись до последнего. За день до процедуры голосования ни один из фаворитов на пост главы организации не мог быть уверен в своей победе, о чем ТАСС сообщили несколько источников в олимпийском движении. Вместе с тем большинство ожидают успеха Хуана Антонио Самаранча — младшего. Помешать испанцу пойти по стопам отца — стать десятым президентом МОК — могут Кирсти Ковентри и Себастьян Коу.
Выборы президента МОК состоятся в четверг на греческом курорте Коста-Наварино, процедура голосования начнется около 17:00 мск. Она будет продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не наберет абсолютное большинство голосов. Обладатель худшего результата в каждом из раундов будет сходить с дистанции. Но нельзя исключать, что перед началом голосования аутсайдеры начнут сниматься с выборов в пользу одного из кандидатов.
Хуан Антонио Самаранч — младший неформально считается главным претендентом на победу. Основная причина — его опыт: за плечами испанца почти четверть века работы в МОК, в том числе на руководящих постах — сейчас он занимает должность вице-президента. У него обширные связи, хорошие отношения с членами МОК, в первую очередь с теми, кто пришел в организацию еще во время правления его отца — с 1980 по 2001 год. Сейчас их около 20%, в том числе глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Важно и то, что он не намерен сворачивать с пути, который 12 лет назад задал Бах.
Это важно и для спонсоров МОК. Некоторые уже подписали долгосрочные соглашения с организацией незадолго до выборов. Однако есть версия, что сделано это было ради другого кандидата — Кирсти Ковентри. В олимпийском движении распространено мнение, что становиться президентом в 41 год — слишком рано. Бах, напротив, хочет видеть «новые лица», и двукратная олимпийская чемпионка для него идеальный кандидат на роль преемника. Подписанные недавно спонорские контракты должны внушить сомневающимся уверенность в том, что финансовое положение организации с ее избранием не пошатнется.
На стороне Ковентри также женская часть МОК и молодые члены организации, которые пополнили ее в последние годы — они готовы отплатить Баху за доверие своими голосами. «Сейчас внутри МОК две группировки: одна за Самаранча, другая — за Ковентри, — сказал источник ТАСС. — Ее кандидатуру очень сильно пытаются протащить наверх, но есть сомнения, что лидерство Самаранча может пошатнуться».
А что Коу?
Самаранч-младший в Греции ведет себя уверенно. Во время церемонии открытия сессии он излучал оптимизм: не стеснялся демонстрировать свои дружеские отношения с членами МОК, после — не игнорировал вопросы журналистов, в том числе неудобные — к примеру, на тему бизнеса с китайскими компаниями, которые могут быть аффилированы с членами организации. Он всем видом показывает, что готов к победе, хотя открыто об этом не говорит. «Я восхищаюсь вами, ребята, за вашу способность иногда предсказывать, каким будет результат, — сказал испанец журналистам. — Но я действительно не знаю».
Коу, напротив, в первый день работы сессии журналистов избегал. «Я все еще здесь», — его фраза, которую он бросил, проходя мимо них в среду, явно указывает на неуверенность в своих силах. Даже глава Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьян выдал более решительное «я все еще в гонке».
«Я изначально не верил в его шансы на победу, сейчас — тем более, — сказал о Коу другой источник. — МОК — слишком консервативная организация, чтобы его избрать».
В олимпийском движении ни для кого не секрет, что у Баха натянутые отношения с британцем. «Они ненавидят друг друга», — прямо сказал один из собеседников агентства. Немаловажная причина — они иначе видят будущее олимпийского движения. Многих в МОК возмутило решение британца платить легкоатлетам призовые за Олимпиаду в Париже, а его комментарии по гендерному скандалу в боксе на Играх только обострили и без того натянутые отношения.
Впрочем, один из источников убежден, что именно Коу, а не Ковентри является основным конкурентом Самаранча. «У нее ноль шансов на успех, — сказал он. — Коу пользуется большой поддержкой у спортсменов, он сам в прошлом спортсмен — олимпийский чемпион. Кроме того, у него есть опыт руководства оргкомитета по подготовке к Играм, политический опыт, он возглавляет одну из ведущих международных федераций [World Athletics]. А Самарнач? Он просто бизнесмен. А, нет, еще вице-президент в Международном союзе современного пятиборья, но это никому не важно».
Все будет тайно
Нельзя исключать, что на исход выборов повлияют голоса аутсайдеров, к которым, помимо Лапартьяна, относят главу Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохана Элиаша и члена исполкома МОК Фейсала аль-Хусейна. Перед голосованием они могут отдать свои голоса в пользу одного из фаворитов.
Важно также обратить внимание на то обстоятельство, что Бах покинет МОК сразу после передачи власти — 24 июня, несмотря на право оставаться в организации еще несколько лет. Такое решение может быть символом его готовности к поражению Ковентри, и, соответственно, повышает шансы на победу ее основных конкурентов — Коу и Самаранча.
Ожидается, что в голосовании примут участие более 100 членов МОК, оно будет тайным. «Могу обещать вам, что буду работать до самой последней секунды — до 15:59 завтрашнего дня [по греческому времени] — до начала голосования», — сказал Самаранч — младший.