Журова: Ковентри стала лучшим вариантом для России на посту президента МОК

Ковентри станет первой женщиной, возглавившей МОК. Она вступит в должность 24 июня, до этого дня руководить комитетом будет его предыдущий глава — немец Томас Бах. Ковентри 41 год, она является двукратной победительницей Олимпийских игр (2004, 2008) по плаванию на дистанции 200 м на спине. Также на ее счету три серебряные и бронзовая медаль Олимпиад, трижды она становилась чемпионкой мира. С 2018 года она является министром спорта, отдыха, искусства и культуры Зимбабве, с 2023 года — членом исполнительного комитета МОК. Также она входила в исполком в 2018—2021 годах, в это же время была председателем комиссии спортсменов МОК.