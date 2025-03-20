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Журова: Ковентри стала лучшим вариантом для России на посту президента МОК

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Кирсти Ковентри из Зимбабве, избранная на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), стала лучшим вариантом для России. Такое мнение высказала ТАСС олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Источник: РИА "Новости"

В четверг Ковентри была избрана президентом МОК. Выборы прошли на 144-й сессии МОК в Греции.

«Она из Зимбабве, для Европы это далеко, — сказала Журова. — Может, и наше влияние ей помогло, есть шансы, что теперь отношения будут налаживать новыми темпами. Она как министр точно с нами взаимодействовала в хорошем ключе. Не знаю, был ли это хитроумный план [Томаса] Баха ее избрать, возможно, он опосредованно влиял».

Ковентри станет первой женщиной, возглавившей МОК. Она вступит в должность 24 июня, до этого дня руководить комитетом будет его предыдущий глава — немец Томас Бах. Ковентри 41 год, она является двукратной победительницей Олимпийских игр (2004, 2008) по плаванию на дистанции 200 м на спине. Также на ее счету три серебряные и бронзовая медаль Олимпиад, трижды она становилась чемпионкой мира. С 2018 года она является министром спорта, отдыха, искусства и культуры Зимбабве, с 2023 года — членом исполнительного комитета МОК. Также она входила в исполком в 2018—2021 годах, в это же время была председателем комиссии спортсменов МОК.