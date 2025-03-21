Ковентри выступила против отстранения стран от ОИ из-за военных конфликтов

«В Африке тоже происходят конфликты, и сейчас они ужасны. К сожалению, эта проблема никуда не исчезает. Как же нам защитить и поддержать спортсменов? Как мы можем гарантировать, что у всех атлетов будет возможность участвовать в Олимпийских играх? Наша ответственность — обеспечить безопасность спортсменов во время Олимпиады, а также защитить и поддержать их. Это сложный баланс. Но в конечном итоге я верю, что лучше всего для нашего движения — гарантировать, что все спортсмены будут представлены. Вернется ли Россия к зимним Играм в Милане? Мы обсудим это с рабочей группой», — отметила зимбабвийка.