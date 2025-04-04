Минспорт разработал программу подготовки российских спортсменов к ОИ-2028

«Минспортом России разработана программа подготовки российских спортсменов к Играм 2028 года», — сказал Чернышенко в ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Он отметил, что данная программа включает в себя адаптацию организма спортсменов к условиям проведения Олимпийских игр.
Летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля.
Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.