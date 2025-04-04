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Минспорт разработал программу подготовки российских спортсменов к ОИ-2028

ГАВАНА, 4 апр — РИА Новости. Минспорт разработал программу подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм 2028 года, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который находится с рабочим визитом на Кубе.

Источник: Спорт РИА Новости

«Минспортом России разработана программа подготовки российских спортсменов к Играм 2028 года», — сказал Чернышенко в ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Он отметил, что данная программа включает в себя адаптацию организма спортсменов к условиям проведения Олимпийских игр.

Летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля.

Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.