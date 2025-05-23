Во Франции подали иск против оргкомитета Олимпийских игр 2030 года

Авторы иска указывают, что, в соответствии со статьей 7 Природоохранной хартии Франции, «каждый человек имеет право на законных основаниях получать имеющуюся у государственных органов информацию об окружающей среде и участвовать в подготовке государственных решений, затрагивающих окружающую среду». Также они ссылаются на решение Управления по охране окружающей среды от 29 ноября 2024 года, которое постановило, что проведение ОИ-2030 «должно стать предметом единой комплексной экологической оценки, которая должна быть проведена как можно раньше». Поскольку до сих пор никакой оценки не было представлено, они намерены через суд добиться проведения гражданских консультаций о влиянии этого мероприятия на экосистему Французских Альп, где запланированы соревнования.