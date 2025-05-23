Во Франции подали иск против оргкомитета Олимпийских игр 2030 года

ПАРИЖ, 23 мая. /ТАСС/. Группа французов, недовольных отсутствием общественных дебатов по поводу влияния на Альпы запланированных на 2030 год во Франции зимних Олимпийских игр, пытаются оспорить их организацию через суд. Как сообщает газета Le Monde, соответствующий иск был подан в административный суд Лиона против оргкомитета ОИ-2030.
«Общественные дебаты, к которым мы призываем, должны были состояться гораздо раньше, когда все варианты были еще открыты. Сегодня мы вынуждены просить административного судью вынести срочное решение, чтобы эти дебаты не были полностью лишены смысла», — заявила адвокат инициативной группы Марион Ожье.
Авторы иска указывают, что, в соответствии со статьей 7 Природоохранной хартии Франции, «каждый человек имеет право на законных основаниях получать имеющуюся у государственных органов информацию об окружающей среде и участвовать в подготовке государственных решений, затрагивающих окружающую среду». Также они ссылаются на решение Управления по охране окружающей среды от 29 ноября 2024 года, которое постановило, что проведение ОИ-2030 «должно стать предметом единой комплексной экологической оценки, которая должна быть проведена как можно раньше». Поскольку до сих пор никакой оценки не было представлено, они намерены через суд добиться проведения гражданских консультаций о влиянии этого мероприятия на экосистему Французских Альп, где запланированы соревнования.
Помимо суда в Лионе они также подали жалобу в Комитет по соблюдению Орхусской конвенции ООН, требуя признать тот факт, что оргкомитет ОИ-2030 и французские власти не соблюдают данную конвенцию, гарантирующую право граждан на «доступ к информации и участие в принятии решений» по вопросам окружающей среды. «Это первый случай, когда граждане оспаривают в ООН отсутствие мер по участию общественности в процессе организации Олимпийских игр со стороны организаторов проекта, чтобы обеспечить соблюдение Орхусской конвенции, подписанной и ратифицированной Францией [в 2002 году]», — заявил изданию подавший жалобу адвокат Жером Граеф.
Газета обращает внимание, что если жалоба в структуру ООН преследует цель организации гражданских консультаций, то административный иск также включает требование о «рассмотрении по существу» контракта между местными властями регионов Овернь — Рона — Альпы и Прованс — Альпы — Лазурный берег и Международным олимпийским комитетом (МОК). По мнению Ожье, контракт «крайне несбалансирован» и составлен в пользу МОК, а следовательно «ставит под сомнение суверенитет» Франции.
Олимпиаду 2030 года планируется провести в двух французских регионах: Овернь — Рона — Альпы и Прованс — Альпы — Лазурный берег. В заявку на проведение Игр вошел также итальянский город Турин. 24 июля МОК условно делегировал Франции право на проведение Олимпиады-2030, а в апреле 2025 года сообщил о подписании контракта на проведение соревнований с оргкомитетом будущих ОИ.