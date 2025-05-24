Бывший министр спорта России усомнился в существовании Родченкова

На основе этих показаний WADA провело расследование. В результате в 2019 году агентство наложило санкции на российский спорт. Россия была отстранена от крупных турниров на четыре года, а также лишена права их проведения. Российское антидопинговое агентство также было лишено статуса соответствия. Впоследствии часть дел против российских спортсменов была закрыта, а санкции к ним — не применены.