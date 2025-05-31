Дегтярев поблагодарил сербского коллегу за борьбу с дискриминацией в спорте

«Благодарю сербскую сторону и господина министра за последовательную позицию по недопущению дискриминации в спорте по политическим, языковым или другим мотивам. Вы знаете, что российский спорт находится под давлением сегодня, и Олимпийский комитет России, который я возглавляю, благодарен сербской стороне за последовательную позицию по исключению дискриминации в спорте, спорт должен объединять», — заявил Дегтярев после подписания.