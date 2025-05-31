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Дегтярев поблагодарил сербского коллегу за борьбу с дискриминацией в спорте

Дегтярев поблагодарил министра Гайича за препятствование дискриминации в спорте.

Источник: Спорт РИА Новости

БЕЛГРАД, 31 мая — РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поблагодарил сербского коллегу Зорана Гайича за препятствование дискриминации в спорте по политическому и иным признакам.

Министр спорта и президент Олимпийского комитета России находится в Сербии с рабочим визитом. В субботу состоялась его встреча с сербским коллегой в правительственном комплексе «Палата Сербия». Дегтярев и Гайич после разговора за закрытыми дверями подписали меморандум о сотрудничества.

«Благодарю сербскую сторону и господина министра за последовательную позицию по недопущению дискриминации в спорте по политическим, языковым или другим мотивам. Вы знаете, что российский спорт находится под давлением сегодня, и Олимпийский комитет России, который я возглавляю, благодарен сербской стороне за последовательную позицию по исключению дискриминации в спорте, спорт должен объединять», — заявил Дегтярев после подписания.

Он пригласил министра Гайича участвовать в ПМЭФ как выступающего на сессии «Спорт как орудие дипломатии», а также в октябре в Самару на международный форум «Россия — спортивная держава».

В программе визита также возложение венков к мемориалу «Освободителям Белграда», посещение российским и сербским министрами встречи женских и мужских сборных России и Сербии по волейболу в рамках кубка Первого канала и встреча с руководством Олимпийского комитета Сербии.