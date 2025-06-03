Дюмин: регионы должны отдавать приоритет поддержке детского спорта

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Власти российских регионов должны отдавать приоритет поддержке детского спорта, а не только крупных футбольных или хоккейных клубов, заявил помощник президента РФ Алексей Дюмин.
Дюмин во вторник провел первое заседание рабочей группы по подготовке осеннего Совета по спорту. Он запланирован на октябрь и по решению президента РФ Владимира Путина будет посвящен теме дальнейшего развития детско-юношеского спорта.
«Обращаю внимание регионов на то, что нужно правильно расставлять приоритеты. И в первую очередь финансово обеспечивать доступность детских соревнований, а не только деятельность крупных футбольных и хоккейных клубов. Кроме того, необходимо разработать дополнительные меры поддержки, особенно для малоимущих семей. У детей, растущих в таких семьях, должны быть все возможности для занятий спортом», — отметил Дюмин на заседании.
Помощник президента подчеркнул, что будущее России зависит от того, какие условия создаются для всестороннего развития детей, в том числе в области спорта.
«Государство и общество должны сделать всё для обеспечения доступности детского спорта. Повышать эффективность физического воспитания и физической подготовки наших юных граждан. От детского сада — до сборных районов, городов, регионов, страны. Формировать культуру здорового, активного образа жизни. Использовать спорт — для патриотического воспитания», — заметил он.
Кроме того, Дюмин отметил необходимость продолжения работы по выявлению и устранению факторов, сдерживающих развитие детско-юношеского спорта в России.
«Основные проблемы нам известны: это и дефицит тренерского и преподавательского состава, и недостаточная материально-техническая база, и проблемы межведомственного взаимодействия, и многое другое», — резюмировал помощник президента.