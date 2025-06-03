Дюмин: регионы должны отдавать приоритет поддержке детского спорта

«Обращаю внимание регионов на то, что нужно правильно расставлять приоритеты. И в первую очередь финансово обеспечивать доступность детских соревнований, а не только деятельность крупных футбольных и хоккейных клубов. Кроме того, необходимо разработать дополнительные меры поддержки, особенно для малоимущих семей. У детей, растущих в таких семьях, должны быть все возможности для занятий спортом», — отметил Дюмин на заседании.