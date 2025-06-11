Глава WADA призвал США отменить «Олимпиаду на стероидах»

Глава WADA подчеркнул, что участники турнира не будут приветствоваться в легитимном спортивном сообществе. «В преддверии Олимпийских игр в Лос-Анджелесе мы не можем позволить затмить праздник спорта этой циничной акцией. WADA призывает власти США не допустить проведения “Игр на стероидах”, в интересах всех атлетов и чистоты спорта этот проект должен быть остановлен», — заключил Банька.