Дегтярев провел встречи с главой FIG и исполнительным директором FISU.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев провел встречи с президентом Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ и исполнительным директором Международной федерации университетского спорта (FISU) Маттиасом Ремундом в Лозанне.
Дегтярев прилетел в Швейцарию для серии международных встреч. Он посетил офис главы FIG и штаб-квартиру FISU.
«Нашей сегодняшней встречей с президентом FIG господином Моринари Ватанабэ и генеральным секретарем федерации Николя Буомпане мы закладываем традицию регулярного общения по актуальным вопросам международного спорта и олимпийской повестки. В прошлом году мы объединили пять гимнастических видов спорта в одну спортивную федерацию. Это сделано для того, чтобы укрепить управленческую модель и соответствовать международным стандартам», — написал Дегтярев в Telegram-канале.
«Россия готова к проведению международных соревнований по любой из гимнастических дисциплин. У нас есть самые современные спортивные объекты и вся необходимая инфраструктура. А министерство спорта и Олимпийский комитет России окажут всю необходимую поддержку», — добавил он.
На встрече с Ремундом Дегтярев обсудил вопросы развития студенческого спорта, которое, по словам министра, является одним из приоритетных. «Обсуждали в штаб-квартире FISU участие российской делегации во всемирном форуме организации в 2026 году в Швеции. Предложил рассмотреть Россию в качестве возможной площадки для проведения в 2028 году такого форума, а также проведения в Алтайском крае в 2028 году чемпионата мира среди студентов по гребле на байдарках и каноэ», — отметил глава ОКР.
«Пригласил команду FISU стать участником Восточного экономического форума во Владивостоке (он проходит на базе кампуса Дальневосточного федерального университета) и главного спортивного форума нашей страны — “Россия — спортивная держава” в Самаре», — написал Дегтярев.