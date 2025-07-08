Дегтярев провел встречи с главой FIG и исполнительным директором FISU.

На встрече с Ремундом Дегтярев обсудил вопросы развития студенческого спорта, которое, по словам министра, является одним из приоритетных. «Обсуждали в штаб-квартире FISU участие российской делегации во всемирном форуме организации в 2026 году в Швеции. Предложил рассмотреть Россию в качестве возможной площадки для проведения в 2028 году такого форума, а также проведения в Алтайском крае в 2028 году чемпионата мира среди студентов по гребле на байдарках и каноэ», — отметил глава ОКР.