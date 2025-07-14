Стало известно расписание соревнований Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе

Первые медали будут разыграны 15 июля в триатлоне. Также в этот день будут разыграны награды в фехтовании, дзюдо, легкой атлетике, регби-7, пулевой стрельбе, гребном слаломе. В заключительный день соревнований (30 июля) за медали будут бороться спортсмены, выступающие в боксе, борьбе, легкой атлетике (марафоне), велоспорте на треке, плавании, баскетболе и волейболе.