США обновили правила выдачи виз атлетам

21 января Трамп подписал указ о признании в США существования только двух неизменных полов — мужского и женского — и отказе от так называемой гендерной идеологии. Утверждение ее сторонников о том, что мужчины якобы могут идентифицировать себя как женщины, а женщины — как мужчины, признается ложным. Всем федеральным ведомствам предписано удалить всю информацию, продвигающую или навязывающую гендерную идеологию, а также запрещено использовать государственное финансирование для распространения таких идей. Запрещается и проведение медицинских процедур по смене пола на государственные средства.