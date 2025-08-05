США обновили правила выдачи виз атлетам

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) опубликовала новое руководство по выдаче определенных категорий виз иностранным спортсменам с целью предотвратить участие мужчин в женских видах спорта.
Как указывается в заявлении ведомства, руководство предписывает Министерству внутренней безопасности разработать политику, направленную на предотвращение въезда мужчин-спортсменов, желающих участвовать в женских спортивных соревнованиях. Также отмечается, что документ нацелен на исполнение февральского указа президента США Дональда Трампа № 14201 о запрете на участие сменивших пол мужчин в соревнованиях среди женщин. Как следует из заявления, меры коснутся следующих категорий виз: O-1A, E11, E21 и NIW.
«Мужчинам не место в женском спорте. USCIS закрывает лазейку для иностранных спортсменов-мужчин, чей единственный шанс на победу в элитном спорте — изменить свою гендерную идентичность и использовать свои биологические преимущества против женщин», — сказал представитель USCIS Мэтью Трагессер, его слова приводятся в заявлении ведомства. «Это вопрос безопасности, справедливости, уважения и правды, что только спортсменки получают визу для въезда в США для участия в женских спортивных состязаниях», — указал он.
Как отмечается, руководство вступает в силу немедленно и применяется ко всем заявкам на получение визы, в том числе поданным 4 августа, а также ожидающим рассмотрения.
5 февраля Трамп подписал указ о запрете на участие сменивших пол мужчин в женских спортивных соревнованиях. По словам президента США, подписанный им указ предусматривает лишение федерального финансирования и инициирование расследований в отношении американских учебных заведений, допускающих участие биологических мужчин в женских спортивных соревнованиях. Кроме того, Министерству внутренней безопасности было предписано отказывать в американских визах спортсменам-мужчинам, сменившим пол.
21 января Трамп подписал указ о признании в США существования только двух неизменных полов — мужского и женского — и отказе от так называемой гендерной идеологии. Утверждение ее сторонников о том, что мужчины якобы могут идентифицировать себя как женщины, а женщины — как мужчины, признается ложным. Всем федеральным ведомствам предписано удалить всю информацию, продвигающую или навязывающую гендерную идеологию, а также запрещено использовать государственное финансирование для распространения таких идей. Запрещается и проведение медицинских процедур по смене пола на государственные средства.