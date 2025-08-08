МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Рoссийскoе антидoпингoвoе агентствo (РУСАДА) за пoследние 3,5 гoда не зафиксирoвалo ни oднoгo случая упoтребления спoртсменами наркотикoв. Oб этом сooбщила на oбразoвательном семинаре начальник отдела по обработке результатов РУСАДА Валерия Герман.
«У нас остается положительная тенденция, с 2022 по 2024 год и даже в 2025 году у нас по классу запрещенных веществ S7 (наркотики) ноль случаев выявленных нарушений, — рассказала Герман. — Чего нельзя сказать о классе S8 (каннабиоиды), здесь мы ежегодно фиксируем случаи использования спортсменами запрещенных субстанций».
В 2023 году РУСАДА выявило 4 случая употребления каннабиоидов в соревновательный период, в 2024-м — 1, в первую половину 2025-го года — 1.
Нарушением антидопинговых правил является употребление этих субстанций только в соревновательный период. «Если эти субстанции обнаружены в допинг-пробах, взятых во внесоревновательный период, то антидопинговые организации об этом не узнают», — заключила Герман.