Роднина жестко ответила на предложение Украины об олимпийском перемирии: «Показали свою полную несостоятельность»

— Наша задача — выступать на Олимпиаде. Кто будет выступать — уже решенный вопрос. Наше согласие никак не улучшит ситуацию с нашими спортсменами и наше положение в олимпийском движении. За последние годы украинцы показали нам свою полную несостоятельность и в мышлении, и в политике, и в принятии решений. Ориентироваться на то, что они думают, — падать ниже плинтуса, — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.