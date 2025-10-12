Ричмонд
Роднина жестко ответила на предложение Украины об олимпийском перемирии: «Показали свою полную несостоятельность»

Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980), ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что Украина поддерживает идею Италии о всемирном перемирии во время проведения зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Источник: РИА "Новости"

Роднина достаточно жестко ответила на предложение Украины, призвав никак на это не реагировать и заявив, что за последние годы украинцы показали свою полную несостоятельность и в мышлении, и в политике, и в принятии решений.

— Стоит ли России соглашаться на предложение Украины об олимпийском перемирии?

— Не надо никак на это реагировать, особенно на Украину. Все, что касается допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Италии, уже решено. Все остальное — закулисные игры. Я понимаю итальянцев, которые хотят заработать положительные очки. А что хотят украинцы, я не знаю и не хочу.

— Разве нет задачи мира?

— Наша задача — выступать на Олимпиаде. Кто будет выступать — уже решенный вопрос. Наше согласие никак не улучшит ситуацию с нашими спортсменами и наше положение в олимпийском движении. За последние годы украинцы показали нам свою полную несостоятельность и в мышлении, и в политике, и в принятии решений. Ориентироваться на то, что они думают, — падать ниже плинтуса, — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.

Ранее на этой неделе спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Украина готова к перемирию с Россией не обязательно во время Олимпиады, а уже сейчас.

«Если России для этого нужно “олимпийское перемирие”, то пусть будет олимпийское. Но мы в принципе настаиваем на том, чтобы это произошло раньше Олимпиады. Я думаю, что заявление итальянского министра направлено на то, чтобы тоже стимулировать Россию к мирному процессу, к какой-то значимой дипломатии, к реальным шагам к миру», — в числе прочего заявил Тихий, слова которого приводят украинские СМИ.

В Госдуме заявили, что Украина использует заявление об олимпийском перемирии как пиар: «Это очень странно».