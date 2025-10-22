Ричмонд
«Важен открытый диалог». Глава МОК прокомментировала ситуацию с участием белорусов в Играх-2026

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель комиссии спортсменов НОК Беларуси Александр Богданович и его заместитель Сергей Рутенко приняли участие в видеоконференции с комиссией атлетов МОК и президентом МОК Кирсти Ковентри, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Источник: Reuters

21 октября Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение не допускать белорусских спортсменов к отбору на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии даже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. В ходе онлайн-заседания белорусской стороной в адрес Кирсти Ковентри был озвучен вопрос касательно решения FIS и подхода других «зимних» федераций.

«Все белорусские спортсмены поддерживают принципы автономии, политического нейтралитета и отсутствия дискриминации. Мы с надеждой ожидаем, что Международный олимпийский комитет будет решительно и последовательно защищать права всех спортсменов независимо от их национальности. В связи с этим возникает вопрос, последует ли со стороны МОК какая-то реакция в отношении “зимних” международных федераций после вчерашнего решения FIS».

Президент МОК Кирсти Ковентри отметила, что работа комитета заключается в том, чтобы все атлеты имели возможность принять участие в Олимпийских играх. «Никто из спортсменов не должен нести ответственность за политические решения и взгляды. Это легко сказать, но порой весьма сложно осуществить. Важен открытый диалог. Необходимо обсуждать все эти вопросы, несмотря на их сложность. Мы должны быть терпеливы и стараться достичь поставленных целей в конечном результате. Мы стремимся быть последовательными в решениях, которые принимаются и будут реализованы. Я знаю об обсуждении вашего вопроса FIS, но еще ожидаю полной информации от президента федерации, чтобы досконально понимать дискуссию, которая состоялась. Не могу комментировать далее, так как не имею на руках официального отчета о результатах совета. Я вернусь к вам с ответом после беседы с президентом FIS, когда у нас будет полное понимание того, что происходило на заседании совета», — подвела итог глава МОК.

