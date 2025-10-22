«Важен открытый диалог». Глава МОК прокомментировала ситуацию с участием белорусов в Играх-2026

Президент МОК Кирсти Ковентри отметила, что работа комитета заключается в том, чтобы все атлеты имели возможность принять участие в Олимпийских играх. «Никто из спортсменов не должен нести ответственность за политические решения и взгляды. Это легко сказать, но порой весьма сложно осуществить. Важен открытый диалог. Необходимо обсуждать все эти вопросы, несмотря на их сложность. Мы должны быть терпеливы и стараться достичь поставленных целей в конечном результате. Мы стремимся быть последовательными в решениях, которые принимаются и будут реализованы. Я знаю об обсуждении вашего вопроса FIS, но еще ожидаю полной информации от президента федерации, чтобы досконально понимать дискуссию, которая состоялась. Не могу комментировать далее, так как не имею на руках официального отчета о результатах совета. Я вернусь к вам с ответом после беседы с президентом FIS, когда у нас будет полное понимание того, что происходило на заседании совета», — подвела итог глава МОК.