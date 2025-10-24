Ричмонд
Белорусские спортсмены не выступят на Паралимпийских играх 2026 года

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены не примут участия в Паралимпийских играх 2026 года в Италии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Международного паралимпийского комитета (МПК).

Источник: Минспорта Белоруссии

В сентябре 2025 года Генеральная ассамблея МПК проголосовала за полное восстановление прав паралимпийских комитетов Беларуси и России. Это решение означало, что спортсмены обеих стран могут участвовать в Паралимпийских играх при условии их квалификации в соответствии с правилами соответствующей международной федерации. Однако федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение не допускать белорусов и россиян до отбора, отстранение продлили и Международный союз биатлона (IBU) с Всемирной федерацией керлинга.

В соответствии с решением Генеральной ассамблеи МПК белорусские и российские спортсмены могли участвовать в соревнованиях по следж-хоккею, однако на практике квалификация стран на Игры невозможна, поскольку состав участников хоккейного отбора уже известен. Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта в Италии.

