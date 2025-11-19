Ричмонд
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо в феврале 2026 года.

Источник: Getty Images

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, представленную Италией, об олимпийском перемирии на время проведения предстоящих Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщает агентство ANSA.

«В эпоху растущих разногласий и конфликтов спорт и Олимпийские игры могут стать лучом надежды, альтернативой соперничеству и разногласиям», — заявил президент оргкомитета ОИ-2026 Джованни Малаго, представляя резолюцию.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 сентября разрешил россиянам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже: они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии.

Древнегреческая традиция экехерия, или олимпийское перемирие, появилась в VIII веке до н. э. и служила священному принципу Олимпийских игр. В 1992 году МОК возродил эту традицию, обратившись ко всем государствам с призывом соблюдать это перемирие.

