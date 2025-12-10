Россиянин в деле. Кто из медалистов выступит на «Олимпиаде на стероидах»

Пловец российской команды на Играх в Париже 2024 года Евгений Сомов вошел в число участников «Олимпиады на стероидах» (Enhanced Games). Об этом сообщила пресс-служба соревнований.
Организаторы сообщили, что подписали контракты с семью новыми спортсменами, среди которых помимо Сомова пловцы из Польши, Колумбии, Бразилии и Ирландии, участвовавшие в нескольких Олимпиадах бегун из Либерии Эмманюэль Матади и штангистка Беатрис Пирон из Доминиканской Республики.
Сомов в 2024 году стал единственным российским пловцом, получившим нейтральный статус для участия в Олимпиаде. Он не смог выйти в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем и в финал на 100 м брассом. В 2017 году он стал чемпионом мира (в комбинированной эстафете 4×100 м) и Европы (200 м брассом) среди юниоров.
Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) на следующий день после объявления об участии дистанцировалась от пловца, отметив, что не поддерживает каких-либо контактов с Евгением Сомовым.
«Спортсмен уже более трех лет не принимает участие в соревнованиях на территории России, — говорится в заявлении федерации. — Согласно документу World Aquatics, Евгений не сможет продолжить профессиональную деятельность и заниматься плаванием. Это решение подтверждает приверженность мирового спортивного сообщества единым стандартам, которые также строго соблюдаются ФВВСР».
«Олимпийские игры на стероидах» (Enhanced Games), где спортсменам будет разрешено принимать допинг, состоятся в Лас-Вегасе в мае 2026 года. Cоревнования пройдут по легкой и тяжелой атлетике и плаванию.
На данный момент известны имена десяти спортсменов, которые выступят на турнире. Больше всего представителей водных видов спорта (восемь спортсменов), а также по одному человеку в легкой и тяжелой атлетике.
Главная мотивация для участников — это рекордные для их видов призовые. В частности, медалистам выплатят не менее $250 тыс., а рекордсменам при победе — порядка $1 млн. К примеру, общий призовой фонд чемпионата мира по водным видам, где разыгрывались 32 комплекта медалей в пяти видах, составлял $2,73 млн, а победители получили $20 тыс.
«Мне надобилось бы 13 лет побед на чемпионатах мира, чтобы заработать столько же, сколько за выступление на Enhanced Games», — отметил двукратный чемпион мира по плаванию британец Бен Прауд в разговоре с Би-би-си.
Целью турнира является создание альтернативы традиционным Олимпийским играм. Только тут спортсмены смогут свободно использовать различные вещества и технологии для улучшения своих результатов.
Проект был анонсирован австралийским предпринимателем Аароном Д’Соузой в 2023 году и получил поддержку от миллиардера и сооснователя PayPal Питера Тиля (Forbes оценивает его состояние в $6,2 млрд).
Среди стран больше всего представителей США (3), также более одного представителя у Ирландии (2).
Что международные федерации говорили об «Олимпиаде на стероидах»
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри называла «Олимпиаду на стероидах» аморальной, а РУСАДА выражало «глубокую обеспокоенность» из-за планов провести эти соревнования.
Президент World Athletics Себастьян Коу назвал идеи организаторов Enhanced Games «полной чушью». Тем не менее некоторые легкоатлеты также примут участие в турнире.
«Могу сказать только одно: если кто‑то настолько глуп, что думает, что может принять в этом участие, при этом придерживаясь философии нашего вида спорта, они должны быть дисквалифицированы пожизненно. Но иногда происходит что‑то безумное», — заявил Коу в феврале 2024 года.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) ранее в этом году приняла правило, позволяющее отстранять спортсменов за участие в турнирах, где может использоваться допинг. Федерация плавания США (USA Swimming) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) также это поддержали.
После этого, в августе 2025 года, организаторы Enhanced Games подали антимонопольный иск на $800 млн к World Aquatics, USA Swimming и WADA. Президент Enhanced Games Арон Д’Соуза заявил, что «кампания» против соревнований мешает заключать контракты со спортсменами.
В иске говорится, что на турнирах World Aquatics в 2024 году призовой фонд составил $7,1 млн для 319 пловцов, в то время как Enhanced Games может предложить потенциальный призовой фонд в размере $7,5 млн за один соревновательный день.
Кто из медалистов выступит на «Олимпиаде на стероидах»
Легкая и тяжелая атлетика
Чемпион мира 2022 года на дистанции 100 м Фред Керли заявил, что хочет превзойти рекорд Усэйна Болта на турнире без допинг-контроля.
В случае установления мировых рекордов спортсмены могут заработать от $250 тыс. до $1 млн.
«Я с нетерпением жду новой главы в своей жизни и участия в Enhanced Games. Мировой рекорд всегда был главной целью моей карьеры. Сейчас мне предоставлена возможность отдать всю энергию на то, чтобы расширить свои границы и стать самым быстрым человеком в истории», — сказал бронзовый призер Олимпиады-2024 на стометровке.
Чемпион Панамериканских игр 2019 года Уэсли Киттс тоже вошел в число участников «Олимпиады на стероидах». При этом американский тяжелоатлет уже попадался на допинге. В июле 2024 года Киттс был дисквалифицирован на месяц за нарушение антидопинговых правил, из-за чего не смог выступить на Олимпиаде в Париже. В апреле того же года на Кубке мира в Таиланде он сдал положительную допинг-пробу на стимулятор метилгексанамин, запрещенный в соревновательный период.
Водные виды спорта
Призер чемпионата мира по плаванию Мариус Куш примет участие в «Играх на стероидах». 32-летний немец является бронзовым призером ЧМ-2022 по плаванию на короткой воде и чемпионом Европы на дистанции 100 м баттерфляем, участником Олимпийских игр в составе сборной Германии.
«Присоединиться к Enhanced Games — это шанс довести себя до предела и посоревноваться с некоторыми из лучших спортсменов в мире за беспрецедентную сумму», — сказал Куш в заявлении, опубликованном Enhanced Games. «Событие в следующем году будет невероятным соревнованием, и я действительно рад быть частью этого».
Двукратный чемпион мира по плаванию британец Бен Прауд также согласился принять участие в турнире, поскольку в спорте «достиг всего, чего мог», а Enhanced Games дает ему «новую возможность».
По мнению Прауда, «допинговая Олимпиада» не подрывает принципы чистого спорта. «Я считаю, что они открывают потенциальные возможности для достижения успеха совершенно иным образом», — отметил серебряный призер Олимпийских игр (2024).
Пловец назвал проблему допинга в спорте «игрой в кошки-мышки». Он отметил, что «всегда найдутся те, кто разработает новые методики, или те, кому все сойдет с рук».
«Допинг совершенно недопустим в чистом спорте. У меня нет на это времени. И тот факт, что такое нарушение правил по-прежнему случается, является проблемой. У антидопинговых агентств просто нет возможности полностью гарантировать, что все чисты и находятся в равных условиях, и для меня это всегда было главным разочарованием», — сказал Прауд.
В Федерации водных видов спорта Великобритании позже заявили, что «крайне разочарованы» решением Прауда.
Чемпионка мира 2013 года на длинной воде в составе двух эстафет 4×10 Меган Романо также выступит на турнире. На данный момент американская пловчиха является единственной женщиной, которая будет на «допинговой Олимпиаде».
Серебряный призер чемпионата мира 2019 года, чемпион Европы Кристиан Голомеев — греческий пловец болгарского происхождения. Рекордсмен Греции на дистанциях вольным стилем (50 и 100 м) и баттерфляем (50 и 25 м) станет участником «Олимпиады на стероидах».
Трехкратный олимпийский призер по плаванию Джеймс Магнуссен заявил в феврале 2024 года, что он намерен возобновить спортивную карьеру, чтобы побить мировой рекорд на 50 м вольным стилем. В случае успеха Аарон Д’Соуза пообещал приз в размере $1,5 млн.
Украинский пловец Андрей Говоров — рекордсмен мира на дистанции 50 м баттерфляем. Призер чемпионатов мира и Европы является одним из участников «Олимпиады на стероидах».