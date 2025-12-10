Россиянин в деле. Кто из медалистов выступит на «Олимпиаде на стероидах»

Чемпион Панамериканских игр 2019 года Уэсли Киттс тоже вошел в число участников «Олимпиады на стероидах». При этом американский тяжелоатлет уже попадался на допинге. В июле 2024 года Киттс был дисквалифицирован на месяц за нарушение антидопинговых правил, из-за чего не смог выступить на Олимпиаде в Париже. В апреле того же года на Кубке мира в Таиланде он сдал положительную допинг-пробу на стимулятор метилгексанамин, запрещенный в соревновательный период.