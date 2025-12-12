Ричмонд
Снуп Догга назначили почетным тренером сборной США на ОИ

Снуп Догг назначен почетным тренером сборной США на Олимпийских играх в Италии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Американский рэпер Снуп Догг назначен почетным тренером сборной США на зимних Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо, сообщается на сайте Олимпийского комитета США (USOPC).

В 2024 году Снуп Догг работал в качестве журналиста на летних Играх в Париже. Музыкант также пронес олимпийский огонь перед церемонией открытия, а затем выступил на церемонии закрытия. За участие в освещении Олимпиады рэпер получил две премии «Эмми». В сентябре сообщалось, что рэпер выступит в качестве репортера телеканала NBC и стримингового сервиса Peacock на зимней Олимпиаде в Италии.

Снуп Догг станет первым почетным тренером сборной США в волонтерской должности, призванной поддерживать и вдохновлять американских спортсменов вне соревнований.

«Известный своей страстью к общественной деятельности, наставничеству и поддержке молодежи Снуп привнесет свой фирменный юмор и душевность, чтобы мотивировать спортсменов сборной США», — говорится в сообщении.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.