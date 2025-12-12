Снуп Догга назначили почетным тренером сборной США на ОИ

В 2024 году Снуп Догг работал в качестве журналиста на летних Играх в Париже. Музыкант также пронес олимпийский огонь перед церемонией открытия, а затем выступил на церемонии закрытия. За участие в освещении Олимпиады рэпер получил две премии «Эмми». В сентябре сообщалось, что рэпер выступит в качестве репортера телеканала NBC и стримингового сервиса Peacock на зимней Олимпиаде в Италии.