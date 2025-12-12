Снуп Догга назначили почетным тренером сборной США на ОИ

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Американский рэпер Снуп Догг назначен почетным тренером сборной США на зимних Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо, сообщается на сайте Олимпийского комитета США (USOPC).
В 2024 году Снуп Догг работал в качестве журналиста на летних Играх в Париже. Музыкант также пронес олимпийский огонь перед церемонией открытия, а затем выступил на церемонии закрытия. За участие в освещении Олимпиады рэпер получил две премии «Эмми». В сентябре сообщалось, что рэпер выступит в качестве репортера телеканала NBC и стримингового сервиса Peacock на зимней Олимпиаде в Италии.
Снуп Догг станет первым почетным тренером сборной США в волонтерской должности, призванной поддерживать и вдохновлять американских спортсменов вне соревнований.
«Известный своей страстью к общественной деятельности, наставничеству и поддержке молодежи Снуп привнесет свой фирменный юмор и душевность, чтобы мотивировать спортсменов сборной США», — говорится в сообщении.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.