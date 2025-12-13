В Болгарии продолжают блокировать работу нового руководства НОК

Ранее Софийский городской суд отклонил иск Болгарской федерации тяжелой атлетики, которая оспорила выбор Веселы Лечевой в качестве президента БОК. В решении суда отмечено, что «доказанных нарушений, которые бы подвергли сомнению решение общего собрания БОК, нет». До этого был отклонен аналогичный иск Болгарской федерации бадминтона. Истцы утверждали, что общее собрание БОК и выборы председателя были нелегитимными, так как собрание было созвано и проведено с нарушением устава организации и законов страны. Суд, проанализировав доказательства, признал все претензии несостоятельными, отметив, что существенных нарушений, которые могли бы скомпрометировать проведение собрания и выборы председателя БОК, не было, а все принятые общим собранием БОК решения действительны и законосообразны.