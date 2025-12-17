Потепление отношений с МОК и допуск на мировую арену. НОК подвел итоги года

Одним из наиболее важных проектов НОК в 2025 году стал спортивно-культурный фестиваль «Вытокі», который в июне прошел в Поставах с участием около 10 тыс. человек. Во взаимодействии с федерациями была организована работа 30 спортивных площадок. Не менее масштабным получился и Олимпийский день у минского Дворца спорта, который позволил юным минчанам и гостям столицы ближе познакомиться с различными видами спорта.