Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потепление отношений с МОК и допуск на мировую арену. НОК подвел итоги года

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании Исполкома Национального олимпийского комитета Республики Беларусь подведены итоги деятельности организации за 2025 год и утвержден план работы на 2026-й, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Источник: РИА "Новости"

Глава НОК Виктор Лукашенко подчеркнул, что в уходящем году благодаря активной и систематической работе со спортивными организациями и приходом нового руководителя МОК Кирсти Ковентри удалось добиться положительных изменений в международной повестке и прогресса в части допуска белорусских атлетов на крупнейшие старты. Кроме того, было возобновлено оказание поддержки по линии Олимпийской солидарности.

НОК продолжает вести работу по организации участия в зимних Играх 2026 года: установлен тесный контакт с организаторами соревнований в Италии, проведена аккредитация всех потенциальных олимпийцев. Ранее в уходящем году Комитет обеспечил участие белорусской делегации на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Северной Македонии. Наши юные атлеты завоевали на турнире 13 медалей: 5 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые.

Одним из наиболее важных проектов НОК в 2025 году стал спортивно-культурный фестиваль «Вытокі», который в июне прошел в Поставах с участием около 10 тыс. человек. Во взаимодействии с федерациями была организована работа 30 спортивных площадок. Не менее масштабным получился и Олимпийский день у минского Дворца спорта, который позволил юным минчанам и гостям столицы ближе познакомиться с различными видами спорта.

В уходящем году была впервые проведена премия по спортивному маркетингу «ProСпорт», на которой были награждены лучшие маркетинговые проекты в сфере отечественного спорта и спортивные журналисты страны. Также НОК Беларуси в очередной раз организовал новогодний праздник «Олимпийская елка», в этом декабре он прошел в формате ледового шоу.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше