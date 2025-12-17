Потепление отношений с МОК и допуск на мировую арену. НОК подвел итоги года

Глава НОК Виктор Лукашенко подчеркнул, что в уходящем году благодаря активной и систематической работе со спортивными организациями и приходом нового руководителя МОК Кирсти Ковентри удалось добиться положительных изменений в международной повестке и прогресса в части допуска белорусских атлетов на крупнейшие старты. Кроме того, было возобновлено оказание поддержки по линии Олимпийской солидарности.
НОК продолжает вести работу по организации участия в зимних Играх 2026 года: установлен тесный контакт с организаторами соревнований в Италии, проведена аккредитация всех потенциальных олимпийцев. Ранее в уходящем году Комитет обеспечил участие белорусской делегации на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Северной Македонии. Наши юные атлеты завоевали на турнире 13 медалей: 5 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые.
Одним из наиболее важных проектов НОК в 2025 году стал спортивно-культурный фестиваль «Вытокі», который в июне прошел в Поставах с участием около 10 тыс. человек. Во взаимодействии с федерациями была организована работа 30 спортивных площадок. Не менее масштабным получился и Олимпийский день у минского Дворца спорта, который позволил юным минчанам и гостям столицы ближе познакомиться с различными видами спорта.
В уходящем году была впервые проведена премия по спортивному маркетингу «ProСпорт», на которой были награждены лучшие маркетинговые проекты в сфере отечественного спорта и спортивные журналисты страны. Также НОК Беларуси в очередной раз организовал новогодний праздник «Олимпийская елка», в этом декабре он прошел в формате ледового шоу.