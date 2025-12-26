Ричмонд
Шевченко призвал отстранить от Олимпиады все находящиеся на стороне России страны

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ), обладатель «Золотого мяча» 2004 года Андрей Шевченко оценил допуск российских спортсменов до зимних Олимпийских игр — 2026 в нейтральном статусе. Об этом сообщает Dagens Nyheter.

Источник: Reuters

Он раскритиковал присутствие россиян на Играх и призвал отстранить от них все страны, которые находятся на стороне России. «Мы должны оказывать давление со всех сторон одновременно», — заявил Шевченко.

Ранее Шевченко дал совет украинскому защитнику французского ПСЖ Илье Забарному по общению с россиянином Матвеем Сафоновым. Он попросил соотечественника быть осторожным в контактах с вратарем.

Олимпиада-2026 пройдет в Италии с 6 по 22 февраля. На данный момент официальное приглашение от МОК на турнир получили трое россиян — фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, выступающие в одиночном катании, а также ски-альпинист Никита Филиппов.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше