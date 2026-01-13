Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МОК отреагировали на операцию США в Венесуэле

В организации отметили, что не могут напрямую вмешиваться в политические вопросы или конфликты между странами.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 января. ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) должен учитывать существующий политический контекст, однако не может вмешиваться в мировые конфликты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле было введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой из страны. Они были доставлены в следственный изолятор в Бруклине на юге Нью-Йорка.

«В мире, сотрясаемом конфликтами и разногласиями, Международный олимпийский комитет твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды, силой, объединяющей весь мир. Это лежит в основе олимпийского движения и вытекает из основополагающих принципов олимпизма, — сказали в пресс-службе. — Это было вновь подчеркнуто исполнительным комитетом МОК в сентябре 2025 года. Как глобальная организация МОК должен управлять сложной реальностью».

«На каждых Олимпийских играх МОК должен учитывать текущий политический контекст и последние события в мире. Мы всегда успешно справлялись с этим. Способность объединять спортсменов, независимо от их происхождения, имеет основополагающее значение для будущего, основанного на ценностях по-настоящему глобального спорта, способного вселять надежду в мир. По этой причине МОК не может напрямую вмешиваться в политические вопросы или конфликты между странами, поскольку это выходит за рамки нашей компетенции, это сфера политики. Наша роль заключается в обеспечении возможности участия спортсменов в Олимпийских играх, независимо от их происхождения», — добавили в организации.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше