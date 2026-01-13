В МОК отреагировали на операцию США в Венесуэле

«На каждых Олимпийских играх МОК должен учитывать текущий политический контекст и последние события в мире. Мы всегда успешно справлялись с этим. Способность объединять спортсменов, независимо от их происхождения, имеет основополагающее значение для будущего, основанного на ценностях по-настоящему глобального спорта, способного вселять надежду в мир. По этой причине МОК не может напрямую вмешиваться в политические вопросы или конфликты между странами, поскольку это выходит за рамки нашей компетенции, это сфера политики. Наша роль заключается в обеспечении возможности участия спортсменов в Олимпийских играх, независимо от их происхождения», — добавили в организации.