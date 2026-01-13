Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме РФ заявили, что российских спортсменов должны вернуть на соревнования после заявления МОК

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление МОК о возможных санкциях для американских спортсменов после событий в Венесуэле.

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе МОК заявили «СЭ», что комитет не может вмешиваться в политику.

«После такого заявления МОК должен вернуть на международные соревнования всех спортсменов без исключения. Вернуть флаги, гимны и национальную символику. И МОК должен рекомендовать всем международным федерациям допустить без ограничений российских и белорусских спортсменов на соревнования. МОК правильно говорит, что они не могут вмешиваться в политику. Но нужно всегда придерживаться такой позиции. Комитет должен восстановить ОКР и не вмешиваться в политику», — сказал Свищев «СЭ».

В начале января стало известно, что бойцы элитного подразделения вооруженных сил США «Дельта» задержали и взяли в плен президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Позже его доставили в США.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России в юношеских соревнованиях. Взрослых атлетов МОК рекомендует допускать к турнирам в индивидуальном нейтральном статусе.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше