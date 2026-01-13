В Госдуме РФ заявили, что российских спортсменов должны вернуть на соревнования после заявления МОК

В пресс-службе МОК заявили «СЭ», что комитет не может вмешиваться в политику.
«После такого заявления МОК должен вернуть на международные соревнования всех спортсменов без исключения. Вернуть флаги, гимны и национальную символику. И МОК должен рекомендовать всем международным федерациям допустить без ограничений российских и белорусских спортсменов на соревнования. МОК правильно говорит, что они не могут вмешиваться в политику. Но нужно всегда придерживаться такой позиции. Комитет должен восстановить ОКР и не вмешиваться в политику», — сказал Свищев «СЭ».
11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России в юношеских соревнованиях. Взрослых атлетов МОК рекомендует допускать к турнирам в индивидуальном нейтральном статусе.