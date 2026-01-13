Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МОК объяснил, почему считает ситуации с Россией и США несравнимыми в олимпийском вопросе

Международный олимпийский комитет не видит оснований для сопоставления ситуации вокруг России с действиями США в контексте возможных санкций и участия в Олимпийских играх. В организации подчеркнули, что причины ограничений в отношении российской стороны имеют иной правовой характер и не связаны с текущими международными конфликтами, передали в МОК в комментарии РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

В комитете напомнили, что отстранение Олимпийского комитета России было вызвано решением о включении в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, принятое 5 октября 2023 года. В МОК указали, что эта позиция была подтверждена Спортивным арбитражным судом, который в феврале 2024 года признал ссылки ОКР на другие территориальные конфликты юридически неуместными, поскольку в этих случаях национальные олимпийские комитеты не расширяли свою юрисдикцию за пределы признанных границ.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. На данный момент приглашения на участие в соревнованиях получили фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алёна Крылова. Все они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе — ранее в МОК подчёркивали, что это условие сохранится даже в случае изменения международной обстановки к началу Игр.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше