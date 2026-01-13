МОК объяснил, почему считает ситуации с Россией и США несравнимыми в олимпийском вопросе

В комитете напомнили, что отстранение Олимпийского комитета России было вызвано решением о включении в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, принятое 5 октября 2023 года. В МОК указали, что эта позиция была подтверждена Спортивным арбитражным судом, который в феврале 2024 года признал ссылки ОКР на другие территориальные конфликты юридически неуместными, поскольку в этих случаях национальные олимпийские комитеты не расширяли свою юрисдикцию за пределы признанных границ.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. На данный момент приглашения на участие в соревнованиях получили фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алёна Крылова. Все они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе — ранее в МОК подчёркивали, что это условие сохранится даже в случае изменения международной обстановки к началу Игр.