МОК объяснил, почему считает ситуации с Россией и США несравнимыми в олимпийском вопросе

В комитете напомнили, что отстранение Олимпийского комитета России было вызвано решением о включении в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, принятое 5 октября 2023 года. В МОК указали, что эта позиция была подтверждена Спортивным арбитражным судом, который в феврале 2024 года признал ссылки ОКР на другие территориальные конфликты юридически неуместными, поскольку в этих случаях национальные олимпийские комитеты не расширяли свою юрисдикцию за пределы признанных границ.