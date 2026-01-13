Милан сравняется с Парижем. На Олимпиаде в Италии у России будет примерно 15 участников

В новогодние праздники приходили приятные новости в скелетоне. Россиянин Владислав Семенов одержал две победы на этапе Кубка Европы в австрийском Инсбруке, где также серебром отметился Даниил Романов. Однако эти успехи принесли не так много очков, чем если бы мы выступали на Кубке мира. Сейчас Семенов с 240 баллами (по 120 за каждое золото Кубка Европы) занимает 54-е место в рейтинге, а на Олимпиаду попадают лучшие 25. В календаре остались два соревнования в Германии, где можно заработать очки, но оба пройдут в один день (16 января): Кубок мира в Альтенберге и Кубок Европы в Винтерберге. Но даже если Семенов чудом возьмет золото среди элиты, этого не хватит для попадания на Олимпиаду. Такая же ситуация у женщин, где лучшая из наших Алена Фролова занимает 66-е место в рейтинге IBSF.