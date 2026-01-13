Милан сравняется с Парижем. На Олимпиаде в Италии у России будет примерно 15 участников

На летней Олимпиаде-2024 наша команда была представлена 15 участниками в пяти видах спорта. В Париже россияне, выступавшие в нейтральном статусе, смогли завоевать одну серебряную медаль — отличились теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в парном турнире.
Тогда казалось, что на Играх-2026 наше представительство будет шире. Да, на зимней Олимпиаде разыгрывают значительно меньше медалей, но процесс возвращения на мировую арену был запущен, и все больше российских спортсменов стали получать нейтральные статусы от международных федераций. Таких статусов не имеют сейчас атлеты только в трех зимних олимпийских видах из шестнадцати (в биатлоне, керлинге и хоккее).
Вот только где-то допуск пришел слишком поздно, поэтому вряд ли в Италии мы сможем рассчитывать на большее количество участников, чем было в Париже полтора года назад.
Нейтральная дюжина
На данный момент необходимые условия отбора на Олимпиаду выполнили 12 россиян в шести видах спорта.
Первым из наших с квалификацией на Игры справился ски-альпинист Никита Филиппов. Сделал он это еще в прошлом сезоне. В нынешнем Никита долго ждал международную лицензию для участия в Кубке мира, но в итоге эта формальность была пройдена. Как и получено приглашение на Олимпиаду от МОК, которое Филиппов принял.
Такие приглашения от МОК пришли и фигуристам Петру Гуменнику и Аделии Петросян. Международный союз конькобежцев допустил россиян только на отборочные старты, а в фигурном катании выступать могли только два одиночника. На квалификационном турнире в Китае Петр и Аделия задачу для участия в Играх выполнили.
Помимо Филиппова, Гуменника и Петросян, МОК персонально пригласил в Милан-2026 двух шорт-трекистов — Алену Крылову (500 и 1000 м) и Ивана Посашкова (1000 и 1500 м). Отборочные этапы в этом виде прошли в октябре и ноябре прошлого года. Однако пока Крылова и Посашков не подтвердили свое участие.
Таким образом, пока только пять россиян имеют близкие к ста процентам гарантии для выступления в Италии. Остальные спортсмены, прошедшие квалификацию, приглашения еще не получили.
Ожидают письма от МОК конькобежки Анастасия Семенова (масс-старт) и Ксения Коржова (3000 м). Их отбор на Игры завершился в середине декабря 2025 года. В результате во всех трех видах, подвластных ISU, у нас будут на Играх по два участника.
Ухватили последние доступные квоты лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Сделали они это за один этап в швейцарском Давосе. Олимпийские лицензии наши спортсмены заработали во всех дисциплинах, кроме командных. Приглашений от МОК на этой неделе им ждать не стоит, ведь пока процесс отбора формально не завершен.
В санном спорте квалификацию россияне начинали вшестером, однако к экватору отборочной кампании FIL сократила команду в два раза. Международная федерация лишила нейтрального статуса Александра Горбацевича, Софию Мазур и Ксению Шамову из-за сомнений в их нейтральности. К тому же наших саночников не пустили на этап в Латвию. Тем не менее Матвей Пересторонин, Павел Репилов и Дарья Олесик квалификационные нормативы выполнили. Теперь необходимо дождаться писем от Международного олимпийского комитета.
Сгорающий дедлайн
В остальных семи видах спорта, где у нас есть представители с нейтральным статусом, стоит один и тот же дедлайн квалификации на Олимпиаду. Отбор в бобслее, скелетоне, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, прыжках с трамплина, сноуборде и фристайле заканчивается 18 января. То есть в ближайший понедельник картина по российским участникам Игр-2026 должна быть полной. Однако сильно наш состав в Италии не увеличится.
В новогодние праздники приходили приятные новости в скелетоне. Россиянин Владислав Семенов одержал две победы на этапе Кубка Европы в австрийском Инсбруке, где также серебром отметился Даниил Романов. Однако эти успехи принесли не так много очков, чем если бы мы выступали на Кубке мира. Сейчас Семенов с 240 баллами (по 120 за каждое золото Кубка Европы) занимает 54-е место в рейтинге, а на Олимпиаду попадают лучшие 25. В календаре остались два соревнования в Германии, где можно заработать очки, но оба пройдут в один день (16 января): Кубок мира в Альтенберге и Кубок Европы в Винтерберге. Но даже если Семенов чудом возьмет золото среди элиты, этого не хватит для попадания на Олимпиаду. Такая же ситуация у женщин, где лучшая из наших Алена Фролова занимает 66-е место в рейтинге IBSF.
В бобслее нейтральные статусы получили Любовь Черных и София Степушкина. Здесь квоты тоже выдаются по рейтингу IBSF, в котором обеих россиянок нет. На международных стартах они еще не выступали. Первыми соревнованиями для них должны стать этапы Кубка Европы в Инсбруке 14 и 15 января. Если выступят удачно, то 17 января смогут принять участие на этапе Кубка мира в Альтенберге. Но женский монобоб — это далеко не наш вид, так что рассчитывать на поездку на Олимпиаду здесь не приходится.
Во фристайле допуск на международные соревнования есть у 12 спортсменов. Квоты в этом виде распределяются согласно рейтингу. Также нужно выполнить ряд условий (минимум 80 очков FIS в могуле и ски-кроссе и минимум 50 очков FIS в хаф-пайпе, слоупстайле и биг-эйре, а также попадание в топ-30 хотя бы на одном этапе Кубка мира или чемпионате мира, уже прошедшем в прошлом сезоне).
Выступать на Кубке мира начала только Анастасия Таталина, получившая нейтральный статус от FIS в первых рядах. Она не успела на квалификацию в биг-эйре, в котором брала золото чемпионата мира, но остается слоупстайл. На этапе в американском Аспене она заняла 10-е место. Впереди этап в швейцарском Лааксе 17 января. В интервью «СЭ» Анастасия говорила, что для попадания на Игры ей нужно дважды быть в топ-4. Так что шансы на Олимпиаду Таталина имеет, чего не скажешь о других фристайлистах.
В слоупстайле нейтральный статус есть еще у Ланы Прусковой, Тимофея Бралгина и Александра Терешкина. Есть сомнения, что кто-то из них успел сделать шенгенские визы и выступит в Лааксе. Терешкин, судя по публикациям в соцсетях, сейчас находится в Санкт-Петербурге. С другими допущенными фристайлистами похожая история. Могулистам Никите Андрееву, Никите Новицкому и Светлане Ивановой необходимо оказаться в американском Уотервилль-Вэлли 15 января, но визы в США быстро не выдают. А у представителей хаф-пайпа Александры Глазковой и Владимира Иванова, а также Дарьи Мельчаковой, Полины Рябовой и Натальи Шериной из ски-кросса последние этапы Кубка мира в рамках отбора на Олимпиаду уже прошли.
Лишились шансов отобраться на Игры-2026 прыгуны с трамплина. В этом виде спорта были допущены четверо россиян, включая серебряного призера Олимпиады Даниила Садреева. Команда не прошла проверку инвентаря в Европе из-за отсутствия виз. По словам главного тренера сборной Евгения Плехова, «шенген» они получат не раньше
В сноуборде те же трудности — визы. Нейтральные статусы достались девятерым россиянам, но пока никто ими воспользоваться не может. Для попадания на Игры нужно быть в рейтинге среди лучших 25−32 (в каждой дисциплине разное количество квот), а еще попасть в топ-30 хотя бы на одном этапе Кубка мира. Практически все из последних этапов отбора пройдут в странах Шенгена. Исключение — соревнования по борд-кроссу, которые
В горнолыжном спорте россияне уже выступают на турнирах под эгидой FIS. Минимум по одной олимпийской лицензии у мужчин и женщин мы должны получить. Каждой стране доступна базовая квота при соблюдении ряда условий. Основным является участие в соревнованиях и набор очков. Чем выше результат, тем меньше дают баллов. В соревнованиях по слалому и гигантскому слалому нужно получить за пять лучших стартов в среднем не больше 120 очков. В скоростном спуске, супергиганте и суперкомбинации — за две лучшие гонки в среднем не больше 80 очков.
На самом деле планка для базовой квоты низкая. Главное — набрать достаточное количество стартов. И россияне с этой задачей пока справляются. Нейтральный статус имеют пятеро наших горнолыжников: Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко, Александр Андриенко, Семен Ефимов, Иван Кузнецов. Ткаченко не заглядывала на Кубок мира, но на других соревнованиях FIS выполнила олимпийский норматив. У нее шесть гонок в слаломе и гигантском слаломе, где она ни разу не вышла за пределы 50 очков. Обеспечил базовую квоту для мужчин слаломист Ефимов, который даже выиграл один старт в Италии. Что касается Кубка мира, то тут лучший результат у Юлии Плешковой. В австрийском Цаухензее она заняла 51-е место, заработав 54,73 очка. Да, места в элите у нас далекие от медалей, но два представителя на Играх должны быть.
В итоге получается, что спортсменов с нейтральными статусами у нас много, но на Олимпиаде-2026 мы увидим примерно столько же россиян, сколько было на летних Играх в Париже.
Михаил Кузнецов