СМИ: латвийским спортсменам рекомендовали избегать контактов с россиянами

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Олимпийский комитет Латвии выпустил рекомендации для латвийских спортсменов, предписывающие избегать любых контактов, общих фотографий и общения вне соревнований с представителями России и Белоруссии на зимних Играх-2026, передает агентство LETA.
«Во время церемоний награждения и цветочных церемоний, по возможности, следует избегать любых контактов со спортсменами из этих стран (РФ и Белоруссии — ред.), в том числе, по возможности, держаться от них на расстоянии и воздерживаться от совместных фото- и видеосъемок, за исключением случаев, когда такая необходимость связана с соблюдением обязательных требований, изложенных в протоколе соревнований», — говорится в сообщении.
Комитет также рекомендует латвийским спортсменам «избегать любых контактов» с представителями России и Белоруссии вне церемоний, «если только это не необходимо для проведения соревнования».
«Также рекомендуется избегать участия в пресс-конференциях, прямых трансляциях, интервью и других пред- и послесоревновательных рекламных мероприятиях с этими спортсменами. Латвийским спортсменам также рекомендуется воздерживаться от любого взаимодействия и обсуждений в социальных сетях с этими спортсменами, не делиться их контентом и не отвечать на него, не публиковать совместные фото- и видеоматериалы ни в связи с соревнованиями, ни вне их», — добавили в комитете.
Ближайшие Олимпийские игры пройдут