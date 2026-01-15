Ричмонд
СМИ: латвийским спортсменам рекомендовали избегать контактов с россиянами

Олимпийский комитет Латвии рекомендовал спортсменам не общаться с россиянами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Олимпийский комитет Латвии выпустил рекомендации для латвийских спортсменов, предписывающие избегать любых контактов, общих фотографий и общения вне соревнований с представителями России и Белоруссии на зимних Играх-2026, передает агентство LETA.

«Во время церемоний награждения и цветочных церемоний, по возможности, следует избегать любых контактов со спортсменами из этих стран (РФ и Белоруссии — ред.), в том числе, по возможности, держаться от них на расстоянии и воздерживаться от совместных фото- и видеосъемок, за исключением случаев, когда такая необходимость связана с соблюдением обязательных требований, изложенных в протоколе соревнований», — говорится в сообщении.

Комитет также рекомендует латвийским спортсменам «избегать любых контактов» с представителями России и Белоруссии вне церемоний, «если только это не необходимо для проведения соревнования».

«Также рекомендуется избегать участия в пресс-конференциях, прямых трансляциях, интервью и других пред- и послесоревновательных рекламных мероприятиях с этими спортсменами. Латвийским спортсменам также рекомендуется воздерживаться от любого взаимодействия и обсуждений в социальных сетях с этими спортсменами, не делиться их контентом и не отвечать на него, не публиковать совместные фото- и видеоматериалы ни в связи с соревнованиями, ни вне их», — добавили в комитете.

Ближайшие Олимпийские игры пройдут 6—22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Ранее глава МОК Кирсти Ковентри заявила, что россияне смогут выступать на Играх только в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО к моменту начала соревнований. В настоящий момент приглашения на Олимпиаду получили фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян и ски-альпинист Никита Филиппов, которые уже их приняли, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.

