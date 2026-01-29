Ричмонд
Глава МОК направила теплое письмо почетному президенту ОКР: «Была огорчена, услышав, что вы не сможете посетить ОИ»

Почетный президент Олимпийского комитета России и член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов рассказал, что получил сочувственное письмо от главы МОК Кирсти Ковентри в связи с его отсутствием на предстоящих Играх в Италии.

Источник: Getty Images

Ранее Смирнов сообщил, что не сможет посетить Олимпиаду в Италии из-за недавно полученной травмы мениска.

«Сообщил МОК о том, что не приеду, получил очень тёплое письмо от Кирсти Ковентри. Написала: “Дорогой коллега, была весьма огорчена, когда услышала, что вы не сможете посетить Олимпийские игры. Олимпийская семья сожалеет о вашем отсутствии, потому что у вас всегда было преданное и дружеское отношение ко всем нам. Желаю вам скорейшего выздоровления и надеюсь на скорую встречу”, — приводит слова Смирнова “Советский спорт”.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо, с 6 по 22 февраля.

