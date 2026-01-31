В МОК сообщили, что продолжают владеть правами на олимпийского Мишку

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) спустя 45 лет сохраняет за собой право интеллектуальной собственности на талисман Игр-1980 в СССР олимпийского Мишку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.
Олимпийский комитет России (ОКР) в январе зарегистрировал в Роспатенте единый талисман сборной страны — мишку, созданного на основе официального маскота Олимпиады 1980 года. Обновленный образ представляет собой бурого медведя в полный рост. На груди у мишки размещена медаль с логотипом Олимпийского комитета России.
«Все права интеллектуальной собственности, связанные с творениями оргкомитетов прошлых Олимпийских игр, становятся олимпийской собственностью. Они принадлежат Международному олимпийскому комитету и управляются им в интересах олимпийского движения», — ответили в пресс-службе МОК на вопрос, обладает ли Международный олимпийский комитет по-прежнему официальными правами на олимпийского Мишку Игр-1980, а также на другие официальные талисманы уже состоявшихся летних и зимних Олимпийских игр.
Организационный комитет московской Олимпиады выбрал в качестве символа медведя, поскольку именно этому живущему в отечественных лесах животному, по мнению организаторов соревнований, присущи такие характерные для спортсмена качества, как сила, упорство и удаль. Победителем творческого конкурса талисмана Олимпиады-1980 стал советский художник Виктор Чижиков, который нарисовал улыбающегося медвежонка, опоясанного пятицветным ремнем с пряжкой из золотых олимпийских колец.