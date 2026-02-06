В Милане прошел протест против присутствия на Олимпиаде агентов ICE

Оппозиция в Италии говорит о «колонизации» страны на фоне попустительства и неспособности властей гарантировать безопасность самостоятельно. Американская сторона и глава итальянского МВД Маттео Пьянтедози разъяснили, что речь идет о нескольких агентах из сопровождения высокопоставленной делегации США, в которую входит вице-президент Джей Ди Вэнс. Министр также указал, что никакие иностранные силы не задействованы в обеспечении безопасности. Глава МИД Италии Антонио Таяни уточнил, что агенты будут находиться на территории консульства США. Тем не менее на фоне антиправительственных настроений протесты продолжаются.