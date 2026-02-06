В Милане прошел протест против присутствия на Олимпиаде агентов ICE

МИЛАН, 6 февраля. /ТАСС/. Противники присутствия на зимних Олимпийских играх в Италии агентов Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) провели акцию протеста в Милане, передает корреспондент ТАСС.
Пикет прошел на площади Леонардо да Винчи, рядом с Миланским техническим университетом. В нем приняло участие около 2 тыс. человек, преимущественно студенты. Протестующие демонстрировали плакаты с требованием выдворить агентов ICE, скандировали аналогичные требования и жгли файеры. После сбора на площади демонстранты прошлись колонной по близлежащим улицам в сопровождении сотрудников полиции.
Информация о включении агентов ICE в состав американского контингента безопасности на Олимпийские игры вызывала взрыв общественного возмущения в Италии. 31 января в Милане прошла первая акция против присутствия в стране сотрудников ICE, чьи агенты во время протестов в Миннеаполисе (штат Миннесота) убили двух граждан, один из которых имел итальянское происхождение.
Оппозиция в Италии говорит о «колонизации» страны на фоне попустительства и неспособности властей гарантировать безопасность самостоятельно. Американская сторона и глава итальянского МВД Маттео Пьянтедози разъяснили, что речь идет о нескольких агентах из сопровождения высокопоставленной делегации США, в которую входит вице-президент Джей Ди Вэнс. Министр также указал, что никакие иностранные силы не задействованы в обеспечении безопасности. Глава МИД Италии Антонио Таяни уточнил, что агенты будут находиться на территории консульства США. Тем не менее на фоне антиправительственных настроений протесты продолжаются.