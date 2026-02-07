Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возлюбленная Ди Каприо вышла на стадион на открытии Олимпиады в Италии

Девушка Ди Каприо Черетти вышла на стадион с флагом Италии на открытии Олимпиады.

31

Итальянская модель и возлюбленная американского актера Леонардо Ди Каприо Виттория Черетти вышла на стадион на открытии зимних Олимпийских игр в Милане.

Она вынесла флаг Италии во время церемонии, завершив выход участниц художественного пролога, а затем передала его представителю почетного караула президента Итальянской Республики.

«Девушка Леонардо Ди Каприо Виттория Черетти вынесла флаг Италии на церемонии открытия Олимпийских игр», — заявил комментатор в эфире телеканала Rai1. Он добавил, что образы участников шествия были созданы в стилистике, которую разработал модельер Джорджо Армани для национальной команды государства.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

Ранее интимный момент Ди Каприо с молодой моделью попал на фото папарацци. Пару запечатлели во время шопинга в Лос-Анджелесе, они прятались от дождя и целовались.