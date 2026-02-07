«Не говорите плохо о своей стране»: американских олимпийцев раскритиковали

Ранее несколько американских олимпийцев озвучили критические замечания, которые касались работы миграционной службы (ICE) и службы таможенного контроля (CBP) США. Например, американский фристайлист Хантер Хесс сказал журналистам, что на фоне событий в США представлять страну немного тяжело и многое, что происходит в Америке, ему не по душе.
«Американским олимпийским спортсменам следует поучиться у теннисистов и не говорить плохо о своей стране и политике», — написал один из пользователей соцсети X.
Другой пользователь заявил, что если американским олимпийцам «тяжело» представлять свою страну, то они могут вернуться домой.
«Пусть выступит тот, кто действительно гордится своей страной», — написал он.
Еще один комментатор согласен, что за подобные высказывания к спортсменам должны быть применены какие-то санкции.
«В любой другой стране если бы вы проявили такое неуважение к своей нации на мировой сцене, то вас бы исключили из национальной сборной. Только Америка готова такое терпеть», — заключил он.
Другой пользователь также заявил, что если спортсмены недовольны политикой США, то могут отказаться и не представлять на играх эту страну.
«Если у вас проблемы с Америкой, то не берите деньги за то, чтобы представлять Америку», — написал он.
Акция протеста против приезда в Италию сотрудников ICE по случаю зимних Олимпийских игр прошла 29 января у посольства США в Риме. Демонстрация состоялась по инициативе левой оппозиционной партии «+Европа» (Больше Европы) и собрала пару десятков человек. Ранее МВД Италии сообщило, что представители американских ведомств, включая ICE, будут задействованы в период проведения в Милане и Кортина-д’Ампеццо зимних Олимпийских игр, однако их работа будет вестись исключительно на территории диппредставительств США.