«Не говорите плохо о своей стране»: американских олимпийцев раскритиковали

Акция протеста против приезда в Италию сотрудников ICE по случаю зимних Олимпийских игр прошла 29 января у посольства США в Риме. Демонстрация состоялась по инициативе левой оппозиционной партии «+Европа» (Больше Европы) и собрала пару десятков человек. Ранее МВД Италии сообщило, что представители американских ведомств, включая ICE, будут задействованы в период проведения в Милане и Кортина-д’Ампеццо зимних Олимпийских игр, однако их работа будет вестись исключительно на территории диппредставительств США.